Tomášovi Tarrovi (30) nevyšiel ani druhý vzťah z Ruže a s dračicou Marcelou išli od seba. Napriek silnej chémii zostal televízny ženích na ocot. Zdá sa, že pocit zadosťučinenia z ich rýchleho konca cíti práve jeho ex Petrana, ktorá po ich rozchode zverejnila „oslavný tanček” s výstižným textom narážajúcim zrejme na Marcelu. Brunetke praskli nervy a tentoraz to neostalo bez reakcie.

Obe Tomášove bývalky sa dušovali, že jedna proti druhej nič nemá a napriek všetkému sú si ľahostajné. Najnovšie "výstupy” Petrany aj Marcely tomu ale vôbec nenasvedčujú. Nevyspytateľná Petrana v deň ich rozchodu zverejnila video, na ktorom si spokojne tancuje a spieva pieseň, ktorej text sa nápadne podobá situácii medzi Tomášom a Marcelou.

Na nedávnom festivale pôsobili ešte ako zaľúbené hrdličky. Zdroj: Instagram/dolniackam

„Nevravím, že si to zaslúžila, ale božie načasovanie je vždy správne,” znelo v pesničke, ktorou narážala na ich rozchod. No a táto pesnička sa dostala aj k Marcele a jej reakcia nedala na seba dlho čakať. „Nechcela som to už riešiť, chcela som sa už posunúť z tejto etapy, ale keď mi desiatky ľudí poslalo toto video a Petranka sa mi sťažovala, že po podcaste s Oskim už kašle na toto celé. Nie, ona má charakter sa ešte aj verejne posmievať, tak chcem ju iba pozdraviť. Je čas ísť ďalej,” zverejnila Marcela.



„A o tom, že sa nášmu rozchodu vysmieva, ani nejdem hovoriť. To je správanie vyspelej, vyrovnanej ženy, ktorá mňa má ovplyvňovať? Fakt?,” napísala rozhorčene k Petraninmu videu.

Po čase sa z Petraninho Instagramu spomínané video vyparilo. Zdroj: Instagram/petranagala

