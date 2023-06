„No nie, boli sme nasucho,” reagovala ironicky Petrana v rozhovore pre Refresher. „Samozrejme, že sme dostali peniažky. Aj keď sa to nezdá, tak my sme každý jeden deň točili, od rána do večera sme natáčali, do týždňa sme mali jeden deň voľna. Aj to sme všetko dospávali a vôbec sme si nestihli oddýchnuť a doma máš nejaké výdavky, ja som mala nájomné, telefón, ktoré musíš zaplatiť, čiže keby to bolo bez honoráru, tak do toho asi nejdem,” vysvetlila Tereza.

Petrana a Tereza na premiére Vedmy. Zdroj: JÚLIUS DUBRAVAY

„Tak zadarmo by nikto nepracoval. Bola to práca, ale určite to nie je taký bombový honorár, ako hovoria ľudia, že sme tam prišli, dostali peniaze a teraz si žijeme super úžasný život. To nie. Boli to pekné peniažky za to, čo sme si prešli, ale určite nie tak, že sme to natočili pred 7 mesiacmi a doteraz si žijeme z honorárov,” smiala sa Petrana. „Zaplatilo to našu psychickú ujmu,” dodala Tereza.

