Petrana sa priznala, že má profil na známej sociálnej platforme pre dospelých ľudí (OnlyFans), kde sa pridávajú sexuálne ladené fotky a videá. „OnlyFans mám viac než rok, takže to nie je nejaká novinka. Neviem, prečo ste z toho takí šokovaní. Neskrývam to! Som rada za svoj OF. Môžem tam dávať fotky, ktoré by som na Instagram pridávať nemohla, ale aj tak ich chcem vytvoriť,” priznala Petrana. Nie je žiadnym tajomstvom, že táto stránka funguje tak, že za extra obsah, ktoré krásky pošlú nadržaným pánom, im platia veľmi slušné peniažky. Na OnlyFans si zarába aj účastníčka Miss Universe SR Ráchel Karnížová. „Oni proste najviac chcú nohy,“ prekvapila v rozhovore a dodala, že páni jej už dokopy za takéto fotky zaplatili 12- až 13-tisíc eur.

Rande Petrany a Tomáša skončilo ozajstným bozkom. Zdroj: tv markíza

