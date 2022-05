Herečka Petra Molnárová sa v roku 2019 odsťahovala od manžela Sväťa Malachovského. Dôvod, prečo sa rozišli, nikto z nich nekomentoval. No len nedávno šokovala celé Slovensko vyjadrením na sociálnej sieti, v ktorom obvinila svojho ex zo zneužívania! A teraz sa na Instagrame chváli novinkou... Je v náručí sexi muža.

Molnárová zverejnila v apríli na sociálnej sieti poriadne drsné slová na adresu svojho bývalého Sväťa. Po ich prečítaní viacerých doslova až zamrazilo. ,,Problém je pracovať, problém je nepracovať, problém je snažiť sa o niečo, problém je nesnažiť sa, problém je pomôcť, problém je nepomôcť, starať sa je problém, nestarať sa je problém, ale nechať sa šikanovať a týrať, “nie je až taký problém”. “Je to v poriadku”… alebo “je to tvoj problém!” Sexuálne zneužívať a týrať vlastné deti, “to predsa nie je až taký problém!?” alebo neviditeľný problém. A PRETO som s 1,5 ročným synom, a v 5. mesiaci tehotenstva, s druhým synom, od neho odišla!" šokovala závažnými obvineniami Petra, ktorá na svojho ex podľa vlastných slov podala trestné oznámenie.

Petra Molnárová obvinila svojho ex Sväťa Malachovského zo závažných vecí. Zdroj: Instagram Petra_Molnarova

Herec Sväťo Malachovský však všetky jej obvinenia razantne odmieta. "Takéto klamstvo a špinavosti si v podstate nezaslúžia môj koment. Nevychádzam z údivu, že niekoho poslaním v živote je škodiť takýmto spôsobom. Je mi úprimne ľúto, že nedostatok práce a záujem o jej osobu ju dohnal k tomu, aby sa zviditeľňovala týmto spôsobom. Ja len verím, že zlo a lož nezostanú nepotrestané," napísal nám na to znechutený Malachovský.

Od tejto kauzy ubehol už nejaký ten týždeň a Petra odvtedy túto záležitosť verejne neriešila. No a najnovšie opäť prekvapila svojich priaznivcov. Pridala si nové fotky, na ktorých je v náručí známeho sexi muža. ,,KVÔLI TEBE - vďaka tebe a tvojmu vkladu (text, hudba) Jurko Zaujec je tento song podľa mojich predstáv," napísala k záberom, z ktorých je neskôr jasné, že zverejnila malú ukážku z jej nového klipu s Jurajom Zaujecom. Ale už aj podľa záberov je jasné, že to medzi nimi počas natáčania poriadne iskrilo... Keďže Petra pridala do popisu aj slovíčko Love (láska).

