Šou Láska na chate sa snaží dať dokopy dvoch single ľudí. Ako diváci mohli vidieť, Sofia sa o to pokúšala s barmanom Štefanom a Peter s kontroverznou „onlyfanskou“ Vlaďou. A hoci Sofia odišla z chaty s tým, že to so Štefanom skúsi a Peter rovnako dal šancu vzťahu s Vlaďou, ani jednej dvojici to nevyšlo.

Peter a Vlaďa sa dokonca dnes nemôžu už ani cítiť. „Boli sme spolu necelý mesiac po skončení šou. Žiaľ, nechcela som ostať žiť v Bratislave, som zo Zvolena, mám rada prírodu, hory, cestovanie, Peťo je iný, ako sa ukázalo v reálnom živote. Boli veci, ktoré som o ňom nevedela a vyšli na povrch až neskôr,” priznala Vlaďa. „V realite to nefungovalo tak ako na chate, snažil som sa zmieriť s jej prácou, aj som jej s ňou pomáhal. Život mimo chaty bol naozaj celkom iný, prestala sa snažiť. Potom sme sa na to vykašľali, teda ona sa na to vykašľala a ja som tiež stratil záujem,” nešetril ju Peter.

Peťovi a Vladi to v šou nevyšlo. Zdroj: TV JOJ

Amorov šíp ho však vďaka šou predsa len zasiahol. No až niekoľko týždňov po natáčaní. „Počas fotenia pre TV JOJ sme oslovili aj Sofiu a Peťa, aby nafotili nejaké pekné fotky ľudí, ktorí netvorili v relácii pár. A čo sa nestalo, Petrovi sa Sofia veľmi páčila, celé fotenie sa bavili, štrngli si prosecom, užívali si to. Sympatie medzi nimi boli očividné,“ prezradila nám PR manažérka TV JOJ Michaela Saleh.

Sofia na chate. Zdroj: TV JOJ

No a napokon sa Sofia s Petrom skutočne dali dokopy, hoci na chate boli s úplne inými polovičkami. Boli spolu tri mesiace, Sofia u Peťa hneď bývala, no ich vzťah bol rovnaký ako rýchle vzplanutie. Neustále sa schádzali a rozchádzali. Teraz to vyzerá tak, že ich láske definitívne odzvonilo. „Vzťah na diaľku nám nevyhovoval. Sofia si chcela nájsť v Bratislave prácu, ale nedarilo sa jej,“ povedal Peter. Ktovie, či práve to nebol problém, pretože Sofia sa nemohla realizovať a Peter je vyťažený kondičný tréner, a tak zaúradovala aj žiarlivosť. „Toto leto bolo ťažké, skúšal som dať šancu vzťahu s dvoma ženami, zatiaľ to vždy vyšlo iba na chvíľku,“ hovorí sklamaný Peter. „Peťo sa mi veľmi páčil, hneď sme si sadli, no je to medzi nami turbulentné,” priznala Sofia, ktorá teraz o Petrovi nechce ani počuť a už sa stihla od neho aj odsťahovať.

