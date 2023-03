Najvýznamnejší slovenský tenorista Peter Dvorský, ktorého hlas zaznieval na najväčších a najznámejších scénach celého sveta, sa nedávno ukázal v spoločnosti. Dôvodom bola slávnostná premiéra historického filmu IL Boemo, ktorý je inšpirovaný skutočným príbehom jedného z najvyhľadávanejších hudobných skladateľov druhej polovice 18. storočia Josefa Myslivečka.

„Na film sa teším, tak ako na každý nový film. A keď tu vidím spoločnosť priateľov a ľudí, ktorých poznám a ktorí chodia na dobré filmy, tak vtedy mám dobrý pocit. A viem, že v ňom bude spievať skvostná speváčka,“ prezradil nám Peter Dvorský pred premiérou. Film prilákal aj manželov Malachovských, Janu Hubinskú a viaceré známe tváre. No a nechýbal ani Dvorského mladší brat Miroslav. Nás zaujímalo, ako sa darí maestrovi Petrovi.

Peter Dvorský, legenda slovenského operného spevu, počas premiéry filmu Ivety Malachovskej venovanému jeho osobe a životnému dielu. Zdroj: MATEJ KALINA

„Čochvíľa budem mať 72 rokov. O pár dní sa chystám do Litvy, budem v porote medzinárodnej speváckej súťaže, je to veľká súťaž slávneho litovského tenora. Stále som pracovne aktívny. Prijímam pozvania do takýchto skvostných porôt. Teším sa,“ prezradil nám Peter, ktorý si okrem toho naplno užíva rodinu. „Rád sa stretávam s mojimi dcérami a mojím úžasným vnukom, ktorý krásne maľuje, veľmi sa zaujíma o históriu a rád chodí na klasickú hudbu do filharmónie aj do opery. Mám sa s ním o čom rozprávať,“ dodal nadšene operný velikán.



Prečítajte si tiež: