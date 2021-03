Kristína Madarová dokázala, že aj nenápadná sestrička sa vie zmeniť na sexi ženu. Na pódiu sa vlnila ako Shakira a v kostýme predviedla všetky svoje ženské zbrane. Niet divu, že pri pohľade na ňu a jej famózne brušné tance porotca Mário Kuly Kollár a hosť Boris Valábik ledva lapali po dychu. „Začnem ja, pretože chlapci ešte musia nabrať dych, farbu a krv do hlavy,” povedala po jej čísle Lujza Garajová Schrameková.

Kulyho komentár však bol už dosť za čiarou. „Konečne ťa vidím ako ženu, ako normálne vyzeráš! Doteraz som ťa možno ani nezdravil, lebo som nevedel, ako vyzeráš," neodpustil si nemiestnu poznámku. „Kulyho komentár, že konečne ťa vidím ako ženu, bol nechutný,” ozval sa divák. ,,S Kristínou som sa pred šou nepoznal. A keďže doteraz bola vždy zamaskovaná za bradatých chlapov, nevedel som si ani len predstaviť, ako reálne vyzerá. Negooglim si ľudí, ako vyzerajú v civile. Chcem, aby to bolo vždy pre mňa čo najväčšie prekvapenie a jej sa to dokonale podarilo,” vysvetlil to Kuly.

