Kedysi sme medvede obdivovali iba v dokumentárnych filmoch, dnes už ich nemáte problém stretnúť dokonca pred bytovkou. Turisti a ľudia žijúci blízko lesov sú zúfalí a niektorí už rovno hovoria o ich strieľaní. Za posledné mesiace tu bolo už niekoľko útokov medveďov na ľudí. A len nedávno sa objavili ďalšie. Na lesného projektanta v Strážovských vrchoch zaútočil medveď, našťastie v tomto prípade skončil „len“ so škrabancami a zlomeným prstom. Pár dní nato na diaľnici neďaleko Hybe zastrelili medvedicu po tom, ako ju zrazilo auto. K problematike sme oslovili markizáka Patrika Švajdu, ktorý sa vyše 30 rokov venuje poľovníctvu.

Medveď prišiel na dvor domu v Kľačne, polícia vyzýva na opatrnosť Zdroj: Facebook/PolíciaTrenčín

„Medvede sú u nás premnožené, bohužiaľ. Dávno tu mal byť podľa mňa regulovaný odstrel. Od roku 2014 sa táto situácia neriešila, resp. keď medveďa dali do zoznamu chránených zvierat. Kedysi mala medvedica jedno-dve mláďatá, teraz ich má aj štyri. Stav je reálne taký, že tu máme približne 2 500 medveďov,“ rozhorčil sa Švajda.



„Pre niekoho je jeleň alebo diviak zviera, na ktoré sa má poľovať, lebo je premnožené, a medveď – aký je rozdiel medzi srncom, diviakom, jeleňom a medveďom? Len taký, že medveď je zapísaný medzi chránenými živočíchmi, a každý sa k tomu otočil chrbtom. Na Slovensku máme s medveďmi taký obrovský problém, že si to nikto ani nevie predstaviť. Ak bude pri súčasnom stave medveďov každoročný prírastok 1 000 medveďov, tak o 3-4 roky máme ‚zlikvidované‘ obce, lebo tam deti nebudú chodiť do školy. Jednoducho tie medvede budú všade. To nie je otázka kontajnerov, to je otázka ich prirodzeného rozmnožovania a že tu máme takúto neriešenú situáciu už 20 rokov,“ povedal.



„Keď chceme zastaviť ich stav na Slovensku, musíme zregulovať ich ročný prírastok – 750 medveďov. Je to veľký problém. O dva roky nám tu budú behať ako zajace. Vážim si prírodu, ochraňujem ju, ale dostali sme sa k neriešeným stavom a do veľkého ‚prúseru‘,” pokračoval Švajda. „Predstavte si však, že by niekto povedal, že musíme ‚odpoľovať‘ 700 medveďov, však by tu nastala revolúcia. No, bohužiaľ, ten stav je taký. Ja nie som za to, len som zvedavý, kto to začne riešiť. Na Slovensku legislatíva nepovolí, že urobíme sčítanie zveri a ideme ‚odpoľovať‘ medvede. To sa nedá. Najskôr to musí oddobriť vláda, ministerstvo životného prostredia, ktoré je evidentne proti tomuto kroku. Musíme požiadať EÚ o vyčlenenie medveďa z chránených živočíchov a až potom sa môže táto problematika ich premnoženia riešiť,“ povedal a vzápätí vysvetlil, že nie je v záujme poľovníkov mať z toho biznis.

