Patrícia Janečková so zákernou chorobou bojuje veľmi statočne. Fanúšikov informuje o svojej liečbe cez sociálne siete a inak to nebolo ani teraz. „Niekoľko mesiacov zbieram odvahu pridať fotku bez parochne alebo šatky. A je to tu. Už som si zvykla a myslím, že nie je dôvod obávať sa akýchkoľvek negatívnych ohlasov. Toto som ja,” napísala Janečková k fotke, ktorú zverejnila na Instagrame. Tá ju skutočne zachytáva bez šatky na hlave a bez vlasov.

Operná speváčka Patrícia Janečkova so svojím prvým CD a DVD. Zdroj: MICHAL SMRČOK

Anketa Pamätáte si na Patríciu Janečkovú z Talentmánie? Áno, jasné 0% Nie 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: