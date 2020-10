Patrasovej dom za 1,5 milióna Eur: Prečačkaný interiér, samé bábiky, mackovia či Gottove obrazy

Česká herečka Dáda Patrasová (64) strávila niekoľko rokov v dome spolu aj so svojím manželom saxofonistom Felixom Slováčkom (77) a ich dvomi deťmi. No hudobník sa pred rokmi odsťahoval k mladšej priateľke a ich deti sa osamostatnili. Rozprávková princezná Xénia teraz býva v dome sama. Ako to tam vyzerá?