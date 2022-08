Známe tváre JOJ-ky sa bavili pod holým nebom. Televízia usporiadala veľkú párty, na ktorej nechýbali herci a moderátori, ktorí to roztočili v podniku pri Dunaji.

Viacerých však potrápili poriadne vysoké teploty. Mnohí sa preto ochladzovali pri veľkých ventilátoroch. Medzi nimi aj Hana Gregorová, ktorá si studený vzduch mimoriadne užívala. „Tu je najlepšie,“ smiala sa. Pod holým nebom sa vo štvrtok stretli takmer všetky jojkárske hviezdy. Hostia sa mohli zviesť na rýchlostnom člne po Dunaji, dať sa namaľovať karikaturistovi a dokonca prišla aj veštkyňa. Vyveštiť budúcnosť si dala aj Jasmina Alagič. „Je to pre mňa zábava, takéto veci treba brať s nadhľadom a trošku aj s rešpektom a hlavne sa netreba upínať na to, čo nám povie niekto iný. No napriek tomu si myslím, že bola veľmi šikovná,” prezradila nám po jej návšteve.

Keď sa zotmelo, na pódium vyskočil Mišo Hudák a spolu s Ondrejom Kandráčom a Mariánom Čekovským odpálili super koncert. Na žúrku neskôr prekvapivo dorazila aj exmoderátorka markizáckej Farmy Evelyn a tiež twiinsky, ktoré, ako u nich býva zvykom, siahli po vyzývavých šatách, z ktorých im takmer vypadli prsia. Manželia Lelkesovci si v teple zas dopriali orosené čapované pivká a stihli ich kopnúť hneď niekoľko. Kto sa podľa vás najlepšie „ohákol“?