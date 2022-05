Bolo presne 2:13, keď sa Petržalkou ozvala hlasitá siréna, ktorá trvala niekoľko minút. ,,Ahojte, prečo bola siréna, čo sa deje?" zisťovala hneď ráno obyvateľka tohto sídliska na facebookovej stránke Bratislava - Petržalka. ,,Hej hej, aj my sme počuli okolo druhej a tiež nám nebolo všetko jedno," reagovala pani Tatiana. ,,Načo potom sú tie sirény, keď nikto nevie, čo má robiť, keď ich počuje? Stále ma to zaujímalo, keď zaznie siréna, čo ďalej?" pridali sa ďalší. ,,Aj ja som počula sirény, nevedela som, čo mám robiť! Normálne som sa bála," napísala pani Renáta.

,,Aj ja som sa zľakla a potom si hovorím, čo teraz?! Zajac sa zľakol a schoval sa ku mne a ja že no... sme v prdeli!" kopili sa komentáre vystrašených ľudí. A niet sa ani čomu čudovať, keď na Ukrajine zúri vojna a každý deň v správach vidíme, aké zverstvá sa dejú u našich susedov. ,,Tiež bolo počuť pri Draždiaku, ale zdalo sa mi, že to ide z Rakúska," reagoval ďalší obyvateľ sídliska a následne to ďalší vysvetlil. ,,To bolo v Kittsee, horelo." Viacerí ľudia však písali aj kompetentným v rámci Petržalky a dostali následnú odpoveď: prečítajte si ju v našej galérii: