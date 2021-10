Súčasťou rannej šou je aj súťaž "Vstávaj a vyhraj", kedy musí divák zdvihnúť telefón a vzápätí povedať vopred určené heslo. Ak tak urobí, finančná výhra je jeho. Aj v utorok ráno moderátori Tomáš Juríček a Kveta Horváthová volali potencionálnemu výhercovi, no to ešte netušili, čo nastane v priamom prenose.

V Teleráne sa opäť pripravovali fajnové dobroty. Zdroj: V MARKÍZA

"Prosím?" ozvala sa na druhej strane pani, ktorá tak práve v tej sekunde prišla o výhru 2000 eur, keďže nezdvihla správne s heslom dnešného rána. "Príjemné dobré ráno vám želá Kvetka aTomáš. Voláme vám z telerána. S kým hovoríme?" opýtal sa jej Juríček. "Ježíš, ďakujem, jééé, už som to pos*ala," reagovala pani na linke, čím rozosmiala oboch moderátorov. "Povedali ste to za nás, trošku expresívnejšie, ale áno, máte pravdu. Bohužiaľ, sa vám to nepodarilo. Pani zlatá..." odkázal jej Juríček. "Bože môj, čakám od rána," zúfala smutná diváčka. "Čo sa stalo, čím sme vá spomýlili?" opýtal sa jej Tomáš. "Viete, čo, asi som sa stratila na sekundu. Keď som počula, nevedela som, kto volá a ozvalo sa Kvetka a Tomáš, skočila som a vyletelo mi to prvé slovo," vysvetlila.

"Veľmi nás to mrzí," skonštatovala Kveta. "No mňa viac," skočila jej do toho diváčka. "Jáj, bože. Ďakujem pekne, ja som krava," zaklincovala to pani a Kveta sa sklonila na stôl od toho, ako vybuchla od smiechu. "Aspoň ste nás pobavili. Pošleme vám aspoň takú malú útechu, darček z Telerána," smial sa Juríček.

