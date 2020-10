Sára (21) sa spočiatku zahľadela do Henricha. Ten jej však city vôbec neopätoval, skôr naopak, odkopol ju a venoval sa Nikol. Ani po jej vypadnutí si k nej cestu nenašiel a skončil v posteli s Rebekou. Mladej farmárke to však vôbec neprekáža, pretože ona si našla novú spriaznenú dušu.

Len 21-ročná Sára Adamčíková sa s Erikom Zahorjanom zblížila v čase, keď sa viackrát za sebou stali sluhami. A hoci má Prešovčan skoro s každým konflikt a do všetkých zapára, so Sárou si sadol a rozumejú si. Ich počiatočné kamarátstvo však postupne prešlo do hlbších citov. Neustále sa od ostatných separovali, hľadeli spolu na hviezdy, viedli dlhé rozhovory, až sa nakoniec ľady prelomili a dvojica zažila romantickú noc plnú vášne. Nebudú chýbať dotyky a bozky v posteli. Že by sa na Farme zrodil prvý oficiálny párik? Viac uvidíte už dnes večer na Markíze.

Erik a Sára Zdroj: TV Markíza

