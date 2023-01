Keď Markíza v roku 2016 oznámila, že diváci sa môžu tešiť na návrat legendárneho Kolesa šťastia, viacerí sa veľmi potešili. Relácia totiž bežala v 90. rokoch a mnohým evokuovala mladosť a staré dobré časy. No hneď po jej štarte ostali ľudia dosť sklamaní. Moderátorom sa stal podľa ich slov ukričaný Lukáš Adamec a jeho asistentka, ktorá otáča písmenká, Alžbeta Ferencová, ktorá kedysi bojovala aj o titul Miss Universe 2010, viacerých iritovala svojimi tančekmi.

December 2022: Tlačová konferencia k predstaveniu televízneho seriálu "Iveta" v Bratislave. Na snímke Alžbeta Ferencová. Zdroj: EMIL VAŠKO

Nudné a trápne. V takomto duchu sa v tom čase niesli komentáre divákov na sociálnych sieťach, ktorí mali možnosť opäť po 20 rokoch vidieť vynovenú súťaž Koleso šťastia. Televízia nestavila na ostrieľané moderátorské tváre, ale nasadila nováčikov, ktorí sa venujú prevažne spevu.

Seriál Iveta: Herečka Alžbeta Ferencová ukáže sexi krivky. Zdroj: TV JOJ

„Prečo to moderujú oni dvaja? To nemáme na Slovensku žiadnych moderátorov?“ Nielen takéto, ale oveľa horšie komentáre sa vtedy objavili na internete: „Práve pozerám reprízu a čo to je? Prečo tam ona behá, veď to písmenko sa otočí aj samo, keď uhádnu. Lukáša zbožňujem, ale toto je celé akési trápne,“ rozhorčovali sa diváci. Aktéri si to príliš nepripúšťajú a neľutujú, že prijali ponuku.

Betka sa za moderátorku nepovažovala, označila sa za Lukášovu asistentku. „Mojou úlohou je definovať kategórie, ktoré sa budú dookola opakovať, takže ľudia by si mali zvyknúť, že vravím definície a nie je to nijaká improvizácia,“ vysvetlila vtedy.

No a Ferencová sa už dnes večer opäť vracia na obrazovky v úlohe herečky. Betka totiž stvárni hlavnú postavu nového seriálu na Jojke - Iveta. Jej výkon si tak môžete pozrieť už dnes večer od 20.35 hod. na JOJ.