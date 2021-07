Braňo Kríž pôsobil v Markíze od roku 1997 ako moderátor športových správ a od roku 2000 ako šéfredaktor spravodajstva športu. Sympatickým prejavom si získal veľkú priazeň divákov, o čom svedčilo aj jeho umiestnenie na popredných priečkach televíznej ankety. Svojím sympatickým prejavom si získal veľkú priazeň divákov, o čom svedčí aj jeho umiestnenie na popredných priečkach televíznej ankety TOM.

Tak, ako každý správny „šporťák“, aj on miloval športy. Bol vyznávačom adrenalínových športov, zbožňoval rallye do vrchu, skalolezectvo, bol vynikajúcim strelcom,. Osudným sa mu stal rok 2003, keď mu lekári diagnostikovali zákernú rakovinu. Tej, žiaľ, napokon podľahol vo veku 37 rokov. Braňo nie je jediný, ktorý odišiel do televízneho neba. Okrem neho postihol krutý osud aj mladého moderátora Mária Kleina, bývalého šporťáka Michala Arpáša či exmarkizáka Roba Beňa.