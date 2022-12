Julka bola účastníčkou 3. série Extrémnych premien, kde na začiatku vážila 140 kilogramov. Pre obezitu nemohla mať druhé dieťa. Nielenže schudla 65 kíl, ale urovnali sa jej aj vzťahy medzi matkou a manželom. Hoci najviac túžila po druhom dieťati (preto sa aj prihlásila do šou), lekári jej ho ani po šou neodporúčali. Dnes sa teší z 5-mesačnej dcérky. Starší synček sa tak dočkal malej sestričky.

Juliane sa podarilo schudnúť 45 kíl. Premena mladej mamičky je neuveriteľná. Zdroj: tv markíza

Ako je na tom dnes s váhou? „Pribrala som asi aj 20 kíl, ale pre tehotenstvo, mám 5-mesačnú dcérku. Je to teraz také všelijaké, snažíme sa vybudovať si režim s malou. Stravu dodržiavam ako predtým, mám aj plán na cvičenie, len ešte je to v štádiu plánovania. Musím to všetko skĺbiť s manželom a domácnosťou,” prezradila nám Juliana. Reprízovanú časť s ňou uvidíte už dnes v šou Extrémne premeny o 20.30 hod. na Markíze.