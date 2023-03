Zámena manželiek patrí medzi obľúbené televízne šou, ktoré sa na obrazovkách držia už dlhé roky. Niet sa čomu diviť. Poriadna dávka exotov, vulgarizmy, bordel a špina - to nás jednoducho baví!

Jednou z nezabudnuteľných tvárí, ktoré sa dnes už radia medzi akési legendy slovenského internetu, patrí aj východniar Jožko "Zlobor" Dunajčan. Ten si veru na obrazovkách narobil poriadnu hanbu.

Veselá rodinka s podozrivo pozitívnym vzťahom k alkoholu vychovávala dvoch synov, z ktorých sú dnes už dospelí muži. Jožko sa počas vysielania viackrát úsmevne vyjadril ku fajčeniu či alkoholu a niektoré jeho hlášky nám už navždy zostanú v pamäti.

"Môj oco fajčí, mama, sestra, brat... My v rodine všetci fajčíme. My to máme vrodené už. To je také dedičné," vysvetlil dočasnej manželke Eve situáciu s cigaretami v rodine. Tej sa nepáčilo, že dosť fajčil a poháriku sa nevyhýbal ani pred zrakom detí. Veď, ako sám povedal, tešil sa na moment, keď si so synmi dá pivo. "Ja nepovažujem takých, že nekúrim, nepijem... Tak to potom čo to je? To je dáky siamský buk," skonštatoval na adresu mužov abstinentov.

Jožko sa v živote riadil mottom "treba sebe vypic a žic", čo sa Eve vôbec nepáčilo. Situácia sa však medzi nimi najviac vyhrotila po tom, čo sa s novou manželkou nepohodol. Evu dokonca niekoľkokrát nazval zlobrom z rozprávky Shrek. Šou sa tak predčasne skončila.

Keď uvidíte Jožka s Maruškou a synmi po rokoch, zostanete šokovaní. Veselá rodinka sa okrem toho, že synovia sú už dospelí muži, vôbec nezmenila. Veď sa presvedčte sami v GALÉRIÍ>>>

