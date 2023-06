Mladí, menej či viac sympatickí muži, ktorí sa v telke snažili nájsť si lásku, si nás jednoducho získali. Ich pochybné baliace techniky či nesmrteľné hlášky majú čestné miesta medzi legendami slovenského internetu dodnes. A že sa niet čomu diviť!

Jednou z takýchto postavičiek sa stal aj elektrotechnik, samozvaný kanec a niekdajší DJ Miro z Prešova. O jeho pozornosť bojovala svojská, no za to sebavedomá a dobrácka Erika z Púchova a krásna drsňáčka Pavlína z Brna.

Ako to už býva zvykom, samozrejme, že si na obrazovkách narobil Miro poriadnu hanbu. Nemusel sa o to ani nejako špeciálne snažiť, úplne postačovalo jeho pochybné správanie ku obom dievčinám. Jednu z nich totižto pravidelne slovne "ničil", pretože jednoducho mohol, tá druhá mu to dávala vyžrať až do dna.

"No a Mirko, chcem sa ťa opýtať, že či som ti sympatická," vybalila Erika na Mira hneď na druhý deň. Zhrozený DJ iba stroho odpovedal, že nie. Predtým totižto dostal kopačky on od Pavlíny, čo sa mu ale že vôbec nepáčilo.

Drsňáčke z Brna sa na ňom totižto nepáčilo vlastne všetko. Nie je sa veľmi čomu čudovať. Prešovčan na ňu vybalil svoje pochybné baliace taktiky, ktoré príliš nefungovali. Prezradil jej napríklad aj to, že keby videl v podniku ženu, ktorá by sa mu páčila, potreboval by ju tam stretnúť ešte niekoľkokrát na to, aby sa odhodlal ju osloviť.

Pavlíne sa nepáčilo ani to, že Mira považovala za človeka, ktorý svoj život premárnil a miniatúrne sebavedomie, ktoré mal, si vybíjal na dobráckej Erike. Navyše, nevedel jej poriadne vysvetliť, čo by s ňou vlastne chcel robiť, keby u neho zostala. "Opýtaj sa sám seba, či ma máš čím ohromiť, či z toho môže niečo vzniknúť. Ja žiadnu chémiu necítim, pretože mi to príde, že nie si vôbec spontánny," povedala mu ostro Pavlína.

S utekajúcimi dňami sa konflikty stupňovali a napätie medzi trojicou rástlo. Z lásky nakoniec nič nebolo. Miro pravidelne nadával Erike a prosil Pavlínu, aby u neho zostala. Dievčatá nakoniec odišli obe a DJovi tak zostala iba hlava v smútku.