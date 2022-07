Farmárka Stanka zažila v šou niekoľko románikov. Na začiatku sa dala dokopy s golemom Mirom, neskôr to ťahala s Dávidom a hlavu pomotala aj Peťovi. Paradoxne, ani s jedným z nich neostala. Po šou radikálne zmenila imidž a začala si zarábať aj vďaka Instagramu. No a nedávno kývla na ponuku od Plačkovej manžela Reného.

Stanka na Farme nepoužívala takmer vôbec žiadny mejkap, no aj bez neho vyzerala vynikajúco. Diváci viackrát ocenili jej prirodzenú krásu. No hneď, ako vypadla, si nechala ako takmer každá bývalá farmárka, napichať pery a predĺžiť vlasy. Dnes by ste ju už takmer ani nespoznali. A nedávno sa dala dokonca dokopy s manželom Zuzany Plačkovej Reném.

Stanka z Farmy Zdroj: tv markíza

Kývla totiž na ponuku objaviť sa v jeho novom klipe s Cico band k pesničke Tancuj so mnou. Stanka sa na obľúbenej pláži na Zelenej vode okolo nich vrtí a divoko tancuje. Čo na ňu hovoríte?

