Postava Paľka Hronského z markizáckeho seriálu si v roku 2013 získala veľké množstvo priaznivcov. Hlavne preto, že chlapec žil odmalička iba s mamou a v dosť ťažkých životných podmienkach. Potom, ako seriál skončil, sa nádejnému talentu už veľké ponuky nehrnuli a len sem-tam sa objavil v Rodinných prípadoch.

Marcel Chlpík v čase natáčania seriálu Chlapi neplačú v roku 2013. Zdroj: tv markíza

Teraz však opäť dostal šancu zažiariť. Všimol si ho totiž programový šéf detskej tvorby RTVS a obsadil ho do nového seriálu Mami, kúp mi psa. Síce nezískal hlavnú úlohu, ale sekundovať bude ústrednej postave, ktorú si zahrá Benjamín Lacko. Dnes by ste však Marcela nespoznali. Zmenil sa na nepoznanie. Je z neho už 15-ročný tínedžer a má husté čierne vlasy. ,,Po Chlapi neplačú som dostal pár rolí v Rodinných a Susedských prípadoch a potom už nič. Herectvo ma však príliš neláka, ani vlastne neviem, čo by som chcel robiť,” povedal nám Marcel.­

Prečítajte si tiež: