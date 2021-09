Úplne prvým súťažiacim novej SuperStar bude Michal Kvet. Pred porotu predstúpi svojskou chôdzou a už len tým všetkých rozosmeje. Okrem toho pracuje ako hrobár. „Idem do práce, vykopem dieru, dáme tam rakvu, je pohreb a potom to zase zahrabeme. Moja práca je úžasná a krásna. So spevom mám skúsenosti, v škole som chodil na ‚hudobku‘, dostal som jednotku a spieval som v tábore na diskotéke,“ povedal o sebe v krátkej dokrútke.

Michal pracuje ako hrobár. Zdroj: tv markíza

„Píšeš o sebe, že si veríš a pokojne predo mnou zaspievaš nejakú moju pesničku. Len prosím, nemysli pri tom na hrob,“ povedal mu Habera. Sebavedomý Michal si vybral jeho veľký hit Boli sme raz milovaní. Text mu však akosi nešiel. „Život náš je lacnýýý hotel, iba chvíííľu bývaš v ňom, kým ťa vezmú, pane pošťář, už je záver krásnych dňov,“ znela jeho verzia, ktorá Paľa nesmierne rozosmiala. „Tam nie je ‚pane pošťář‘, ale ‚pane, poďte‘,“ opravil ho pobavený Paľo. Vzápätí však mladého hrobára Michala odrovnal svojou požiadavkou.

Paľo Habera mal na súťažiaceho morbídnu prosbu. Zdroj: tv markíza

„Ja by som si želal, aby si mi ty vykopal hrob. Môžeš mi to sľúbiť? Jo? Ale fakt,“ poprosil ho Habera. Michal ostal trochu zarazený, no s úsmevom na perách mu prikývol: „Jo.“ „Ja viem, že možno sa to nemá robiť, ale aspoň bude ‚sranda‘. Ja mám rád ‚srandu‘ v živote a mňa si veľmi pobavil. Takže máme dohodu?“ pokračoval v morbídnej téme Habera. „Jo,“ opäť mu Michal prikývol.

„Ja ťa potom pri tom kopaní môžem sprevádzať na akordeóne,“ smial sa Čeky. „Dobre, tak ja to odmoderujem,“ zaklincoval to Leoš Mareš. Či tento hrobár postúpi ďalej, uvidíte dnes večer. Jedno je však jasné. Habera už teraz vie, kto mu bude kopať hrob. „Ja sa vrátim na ten cintorín a budem kopať hroby,“ povedal Michal pri odchode. SuperStar začína už dnes večer na Markíze.