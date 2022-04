Paľo sa narodil 12. apríla 1962 v Brezne. V krstnom liste má síce uvedené meno Pavel Habera (otec totiž nechcel, aby bol v rodine ďalší „vol”), no neskôr sa aj tak kvôli triednym učiteľom v škole predsa len objavilo v mene „o". Paľo ešte v základnej škole chodil do hudobnej školy, kde hrával na husle. Chodil tam sedem a pol roka, veľmi ho to nebavilo a nakoniec nešiel ani na záverečné skúšky. Na Vianoce v roku 1975 dostal od rodičov svoju prvú gitaru - španielku za 170 Kčs.

Kľúčovým momentom pre neho bolo zoznámenie s Evou Wolframovou, s ktorou tvoril na začiatku kariéry spevácke duo. Zdroj: Instagram Pavol Habera

Prvá kapela, v ktorej sa objavil, vznikla na strednej priemyselnej škole strojníckej v roku 1976 a volala sa SMALL. Neskôr ju však premenovali na 3 MH (Muriňák, Mikloško, Mirilovič, Habera). Kariéru však odštartoval počas štúdia na vysokej škole v Bratislave. Spolu s Evou Wolframovou vytvorili spevácke dueto. Prvý klip bol práve s Evou. Na Paľov vkus to však bolo príliš sladké a veľmi mu to nesedelo, a tak sa spolupráca skončila. V Bojniciach v roku 1982 dostal prvú ponuku od Dušana Antalíka ísť spievať do Teamu. Vtedy ju ešte nevyužil. Na Bratislavskej lýre 1987 sa Paľo stretol s gitaristom Teamu Ivanom Válekom a ten mu navrhol, aby šiel spievať do Teamu. Team už bola známa kapela, s pesničkou Beh vyhrali Triangel, na Bratislavskej lýre sa prezentovali piesňami Na jednej lodi a Kúsok pravdy. A odvtedy je Habera súčasťou tejto kapely.