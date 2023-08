Bolo to 28. mája v roku 2000, keď rozvedenému Paľovi Haberovi (v tom čase mal 38 rokov) padla do oka úspešná česká topmodelka Daniela (v tom čase mala 29 rokov). Išlo o lásku na prvý pohľad. Zaľúbili sa do seba počas spoločného moderovania šou. A odvtedy patria medzi naše najstabilnejšie páry. To, že sa ľúbia ako na začiatku, dokazujú pravidelne aj na sociálnych sieťach. Momentálne si užívajú dovolenku a Daniela zverejnila aj zaľúbenú fotku, ako sa bozkávajú v mori. „Ja vás úplne žeriem!“ napísala Daniele kolegyňa, topmodelka Dominika Sofroniciová.

Daniela Peštová má 52 rokov, no telo ako bohyňa. Zdroj: Instagram daniela_pestova

Prečítajte si tiež: