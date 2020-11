Paľo Habera bez servítky. Aj tak sa dá pomenovať to, ako spevákovi už akoby praskli nervy, keďže sa už podľa jeho slov nemôže pozerať na to, čo sa u nás v politike deje. "Uvedomujem si, že vo svete v súčasnosti nie je normálna situácia a zvládnuť v tejto chvíli vedenie krajín nie je nič jednoduché. Niekde to politici zvládajú a niekde nie. Málokedy komentujem takéto veci, ale teraz budem a podotýkam nie je to tým, že by som strácal nervy a trpezlivosť, ale preto, že sa mi to nepáči,"napísal Habera na Instagrame a to bol len začiatok.

Paľo Habera Zdroj: Instagram

"Nepáči sa mi spôsob vládnutia súčasnej vlády a hlavne nášho premiéra Matoviča! Byť dobrým politikom a vodcom je niečo úplne iné ako predvádza ON! Jasne mi ukazuje, že sa k premiérskemu kreslu dostal nešťastnou náhodou – zúfalou reakciou ľudí na katastrofálny stav našej politiky a krajiny, ktorá zatiaľ veľa šťastia v podobe dobrých politikov nemala! Je vlastne zázrakom, že máme skvelú prezidentku," pokračoval spevák.

"Hovorí sa, že každý národ má takú vládu, akú si zaslúži. Čo sme ale komu urobili, že máme takéhoto premiéra? Múdrosť a rozvážnosť je mu extrémne vzdialená a snaží sa ju nahrádzat Konfrontáciami, diktátorstvom, svojou detinskou urážlivosťou a prehnaným vylievaním svojich pocitov prostredníctvom sociálnych sietí (ktoré už nikoho nezaujimajú, ale o to viac nasie*ajú). Vlastnosťami, ktoré by nemal mať žiadny dobrý a ani priemerný politik. Robiť opatrenia nie je jednoduché, chápem. Čo nechapem, prečo neplatia pre všetkych rovnako, vrátane politikov,"nešetril slovami líder Teamu, pričom narážal na situáciu, ktorá tieto dni vznikla okolo politika Borisa Kollára. Ten je stále hospitalizovaný po ťažkej nehode, pričom každý deň trávia pri ňom čas matky jeho detí, aj napriek zákazu návštev v nemocniciach.

