To, že lekárka Alena Pallová (42) si potrpí na luxus, je známe už dlho. Fotografiami z exotických dovoleniek, na ktoré často chodí, dráždi bežných ľudí jedna radosť. Rovnako hriešne drahé sú jej luxusné outfity, v ktorých sa rada pretŕča. Aktuálne je na dovolenke v luxusnom St. Tropez, kde sa jej podaril hviezdny úlovok.

Známa celebritná lekárka a vášnivá cestovateľka Alena Pallová si opäť dopriala dovolenku. Nedávno si zbalila kufre a odletela do St. Tropez. Tam si užíva krásne počasie, luxusný rezort, ako je to u nej vo zvyku a pri mori predvádza štíhle krivky v plážových outfitoch. A všetko to dokumentuje na sociálne siete.

Blondínka sa pochválila zábermi v ružových neónových plavkách a to nebolo všetko. Neskôr zverejnila doslova hviezdny úlovok. Podarilo sa jej totiž stretnúť Brooklyna Beckhama, ktorý je synom slávneho futbalistu Davida Beckhama.