Keď Erika Judínyová (49) a Štefan Skrúcaný (60) vo februári oznámili, že sa stanú rodičmi, všetci diváci si hneď položili otázku, čo čaká nablýskanú reláciu Smotánka? Blondínka je totiž jej dlhoročnou súčasťou a viacerí si bez nej tento program už ani nevedia predstaviť. Markíza na to vtedy definitívnu odpoveď ešte nemala, no teraz je už všetko jasné.

Erika totiž reláciu dlhé roky nielenže moderuje, ale stará sa úplne o všetko. O dramaturgiu, strih aj výber tém. ,,V Záhorskej Bystrici zvažujú niekoľko scenárov, pričom najpravdepodobnejší je, že na obrazovke nedôjde k žiadnej zmene a Erika bude stáť pred kamerou aj v jesennej sezóne. Zmenou bude jedine to, že Smotánku už nebude vyrábať,“ povedal nám ešte vo februári zdroj z televízie. Erika sa medzitým už stala mamou, jej dcérka Ella má dva mesiace, materstvo zvláda ľavou zadnou a možno aj preto došlo k ďalším zmenám, čo sa týka natáčania Smotánky.

Už je jasné, čo bude so Smotánkou od septembra. Zdroj: tv markíza

,,Náhradu za Eriku sme od samého začiatku ani neplánovali. Komunikovali sme to tak, že nebudeme hľadať novú tvár, ale že Erika sa vráti. Dohoda hneď bola, že bude robiť z domu. Doma má všetky prístupy do systémov a dokonca aj strižňu. Na chod relácie tak bude dozerať ako vždy, len s tým rozdielom, že nie z Markízy, ale z pohodlia domova. A raz za dva týždne bude nakrúcať vstupy. Doteraz ich točila vždy z nejakej veľmi peknej lokality, buď zo známeho podniku v Bratislave, alebo z balkóna hotela. V akom prostredí to bude od septembra, ešte presne nevieme,“ dozvedeli sme sa zo zdroja z televízie. Keď sa bude Erika venovať strihaniu relácie, na malú Ellu tak bude dozerať ocino Števo Skrúcaný.

