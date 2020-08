Pre Juraja Loja bol Šarlatán prvou veľkou filmovou úlohou. A rovnako prvá bola pre neho aj postava homosexuála. Vo filme totiž vystupuje ako asistent a životný partner liečiteľa Jana Mikoláška, ktorého hrá famózny Ivan Trojan. A na pľaci medzi nimi došlo aj k intímnym scénam. Paradoxne, Loj s tým nemal žiadny problém, hoci nešlo o jednoduché pasáže.

Jedna z hlavných postáv filmu herec Juraj Loj. Zdroj: Miroslav Miklas

„Každá situácia bola svojím spôsobom ťažká, lebo to boli hraničné situácie. No nebola tam žiadna scéna, s ktorou by som mal problém. Marek Epstein napísal výnimočný scenár. Spolu s Ivanom Trojanom sme mali aj herecké prípravy, čo sa týka situácií, v ktorých sme hrali. Žiadna scéna nebola taká, že by som si povedal, že tak toto asi nedám, alebo že by som to nevedel zahrať,“priznal nám filmový František Juraj Loj, ktorý však priznal, že to nebolo jednoduché.

Zábery z filmu Šarlatán. V hlavných úlohách sa predstavia Ivaj Trojan a Juraj Loj. Zdroj: Film Šarlatán

„V prvom rade ani ja a ani Ivan sme nikdy nič takéto netočili a druhá vec je, že tá scéna je neskutočne ťažká. Dvaja ľudia, ktorí sa bezhranične milujú a musia svoj vzťah skrývať,“ pokračoval Juraj, ktorý toto natáčanie porovnával s milostnými scénami so ženami. „Neviem, či sa to so ženou natáča lepšie. Ja som k tomu pristúpil veľmi zodpovedne. Keď sa ma na to pýtali v Prahe, paradoxne som povedal nie. Mal som pocit, že s tým Ivanom to išlo lepšie. Viete, Ivan je neskutočný herec a kolega a po svojom boku som nikdy nezažil lepšieho kolegu. Obaja sme k tomu pristúpili tak, že je to tak napísané v scenári. Išlo to veľmi prirodzene, nehovorím, že jednoducho. Veľa sme sa o tej situácii rozprávali, keďže obaja sme išli takto prvýkrát s kožou na trh. Celý štáb však vytvoril výbornú atmosféru v tom podkroví, takže to išlo veľmi prirodzene a nehrane. Keby som povedal, že so ženou sa takéto scény točia jednoduchšie, tak by som klamal,“pokračoval a priznal, ako sa s tým popasoval. ,,Keby som k tomu pristupoval hanblivo či odmietavo, mal by som potom problém sa Ivana dotknúť, vnútorne by som s tým bohoval a bolo by to vidieť. Ale vzal som to, ako to bolo a naopak sa na tie scény tešil. Pretože nešlo o to, ukázať nejakú intimitu, ale to, ako veľmi sa dvaja muži milujú a čo všetko tomu obetujú,“ povedal pre český Blesk pre ženy.