Budete novou moderátorkou Talentu. Čo na to hovorí Patrik?

-Teší sa z toho. Tým, že on má pozná najlepšie zo všetkých, tak vie, že ja tých ľudí mám naozaj úprimne rada a chcem s nimi zdieľať tieto ich veci. Patrik mal pocit, že mi to bolo šité na mieru, že sa tu naozaj nájdem. A že tí ľudia dostanú správnu spätnú väzbu predtým, než pôjdu na pódium.

Kto je s vaším synčekom Sanelom, keď nakrúcate šou?

- Paťo, ale je tam aj jeho mamina, lebo Paťo má tiež teraz veľa pracovných povinností, my sme boli aj na dovolenke nedávno, tak sa toho viac nazbieralo plus sa začínajú koncerty, robia album, čiže má aj on toho dosť. Ale má to oveľa flexibilnejšie. Skvelá babička sa o Sanelka perfektne stará, posielajú mi videá, volajú mi cez video hovor, čiže mám pocit, že nejakým spôsobom som tam s nimi počas tých dní, ktoré trávim na nakrúcaní.

Sledovali ste spolu ČSMT?

-Ten posledný sme pozerali, ale nie každý diel. Keď bol čas, pozreli sme si to a presne o tom sme sa bavili, aké je to stresujúce pre tých ľudí, keď ich súdi porota. Nie je to vôbec ľahké. Mne sa normálne chce vracať, predstavte si, že vidíte na tyči nezaisteného človeka úplne hore, ktorý sa ide pustiť dole bez lán – ja tŕpnem, lebo on keby si tam napr. rozbil ústa, ja by som umrela stresom. Čiže odo mňa prvú pomoc vtedy nečakajte, lebo „umriem“.

Ako ste si sadli s Davidom Gránským? Dovtedy sa sa osobne nepoznali...

S Davidom sme si sadli, no ešte pred šou sme sa stretli a bolo to super. Padol mi vtedy kameň zo srdca. Je veľmi dôležité, akú máte pôdu tam, kde pracujete, lebo potom sa od toho odvíjajú výsledky. Sme kvázi taký pár, ktorý musí ťahať za jeden povraz, je to skvelé.

Čo hovoríte na negatívnu kritiku, ktorá sa na vás spustila po oznámení mena moderátorky šou?

Ja som na tieto reakcie na seba zvyknutá. Pre niekoho to môže byť príliš, že prečo práve ona to dostala moderovať, prečo nie niekto iný. Stretla som sa napríklad s tým, že ja sa mám dobre, načo sú mi ďalšie peniaze? Možno aj preto je to milšie, že to naozaj nerobím pre peniaze. Robím to preto, lebo ma to baví. Robím to s láskou a dúfam, že to bude cítiť.

Ste nádherná žena. Ako to máte doma? Žiarli na vás Patrik?

Nie! On je vyrovnaný čávo! Akože žiarli… je zdravý chlap, ale nerobí prehnané veci, lebo on jednoducho vie, že on je moja miestna „jednička“, keď pozrie do trička (to spieva Elán, smiech). Náš vzťah je založený na tom, že my dvaja sme spolu, lebo spolu túžime byť a nechceme byť s nikým iným. Mali sme možnosť rozhodnúť sa a rozhodli sme sa preto, lebo sme naozaj zamilovaní.

A vy žiarlite na neho? Predsa len má veľa fanúšičiek.

-Ja som si na začiatku hovorila, aké bude žiť s takým známym raperom. Tie fanúšičky, čo si mnohí myslia, to tak vôbec nefunguje. On odohrá koncert, urobí to najlepšie, ako vie, a tým, že on nie je žiadny párty boy, nepije alkohol, ide domov, po ceste z koncertu mi telefonuje... a Paťo je naozaj muž, ktorý ti nedá absolútne žiadny dôvod na žiarlenie. Vôbec. Nie je na čo.

