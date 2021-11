Celeste Buckingham už vyše rok aj pol žije na Madeire. Speváčka tam odletela za rodičmi tesne potom, ako vypukla korona na jar 2020. Fanúšikom sa prihovára cez sociálne siete, kde sem-tam robí aj živé vysielania. V jednom takom v máji tohto roku poriadne šokovala, keď priznala, ako sa jej zhnusil spev. "Pred troma rokmi som postupne začala neznášať svoju prácu. Nikde som to doteraz nepovedala. Bolo to pre vyhoretie, do ktorého som sa dostala, dlhé roky som to preháňala, nevenovala som sa zdraviu, psychickému aj fyzickému. Začala som neznášať chodiť do štúdia, neznášala som obliecť sa a ísť do auta a na koncert. Pre umelca je to veľmi smutná vec. Mala som v sebe obrovský konflikt. Dokonca kamaráti videli na mne, že tam niečo nesedí,” prekvapila vtedy Celeste v živom vysielaní na jej Instagrame. Okrem toho priznala depresívne stavy a na pohode jej rozhodne nepridávalo ani to, že ľudia riešili jej váhu.

Celeste žije na Madeire, no teraz priletela na pár týždňov na Slovensko. Zdroj: Instagram/ @celbuckingham

"Keď som mala 17, bojovala som s anorexiou. Keď som túto psychickú chorobu konečne prekonala, tak som sa presťahovala do Ameriky a pribrala nemálo kíl. Keď som sa rozchádzala s mojím bývalým priateľom Matejom, tak som sa dlhšie trápila po rozchode a opäť som schudla. Počas natáčania filmu Bajkeři som kvôli hereckej role schudla 16 kíl. Tento rok som opať pribrala vďaka plnému pracovnému rozvrhu. A nič by som nezmenila. Celý môj životný pribeh je zapísaný na mojom tele. Vačšina žien má strie alebo celulitídu, ale nie sú to podľa mňa nedostatky. Je to súčasťou môjho ozajstného ‘ja’," vyjadrila sa speváčka na jeseň 2018, keď ju ľudia kritizovali za celulitídu na stehnách.

Celeste je aktuálne na Slovensku, kam priletela z portugalskej Madeiry, kde žije už takmer dva roky. My sme ju pred pár dňami stretli na filmovej premiére. "Veľmi mi chýbali kamaráti, na ktorých sa teším, ale ten hudobný kolotoč mi až tak nechýbal. Robila som to 10 rokov vkuse a chcelo to trochu dlhšiu pauzu," prezradila nám na úvod a zodpovedala aj na pár otázok o jej životných ťažkostiach.

V minulosti ste sa netajili psychickými problémami. Ako ste na tom teraz?

-Myslím, že teraz sa blížim k takej rovnováhe, čo sa všeobecne týka môjho života, aj môjho fyzického aj psychického zdravia a zároveň Madeira a život v Portugalsku ma naučil jednu takú základnú vec a to je, nebrať samu seba tak vážne a zároveň aj život nebrať až tak vážne. Treba si ho užiť a nájsť si v každom dni aspoň 5 minút vnútorného aj vonkajšieho pokoja.

Čo ste výrazne zmenili vo svojom živote?

-Chodím k trénerke, viac cvičím, ale nemám tam žiadny tlak toho, že musím dosiahnúť nejakú váhu. Cieľ je byť zdravším človekom, fyzicky, tak to ma veľmi teší, zároveň som si prispôsobila stravu, nedržím žiadne diéty, alebo obmedzovačky. Jem naozaj iba zdravé veci, ktoré ma potešia a zároveň uspokoja. A okrem toho sa mi hodil aj detox od mužov na nejakú dlhšiu dobu.

Riešili ste vaše problémy aj s odborníkom?

-Jasné, vyhľadala som lekárov, chodila som aj na terapie, čo som nedávno priznala na sociálnej sieti. Odporúčam - je to dobrá cesta. Pár mesiacov som absolvovala terapiu. Riešila som aj kroky, ako ďalej. Robila som meditácie, cvičila jogu. Mne to veľmi pomohlo, ale každý je iný. Každý má inú cestu k svojmu lepšiemu a spokojnejšiemu ja. Ale moja cesta bola presne takáto.

Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí sa hanbia a boja riešiť psychické problémy?

-Nie je sa za čo hanbiť. Ak to niekto v rodine náhodou odcudzuje, netreba to s ním riešiť. Keď tam je naozaj ten konflikt, treba si podľa mňa dupnúť, lebo, kým má človek riešiť problémy s profesionálom, odporúčam to. To, že sa človek s niečím trápi, treba to naozaj riešiť. Používam taký príklad, že, keď je človeku zle, ide k lekárovi a rieši to a ide potom do lekárne a kúpi si lieky alebo si navarí zdravé jedlo. Prečo je to taký problém riešiť to s psychickým zdravím?! Netreba to verejne riešiť, ani s každým človekom v jeho súkromnom kruhu, stačí len vedieť, že mám reálne pocit, že sa s niečím trápim, čo reálne nezvládam úplne sám. A práve na toto existujú vyštudovaní profesionáli, ktorí sú tam na to, aby vám pomohli k tomu, aby ste sa vy sami z toho dostali. Oni sú tam jednoducho podpora pre vás. To je to, že ľudia sa boja psychiatrov, lebo si myslia, že im tam začnú diktovať, čo majú robiť, a čo robia zle, a to vôbec tak nefunguje. Práveže naopak.

Ste teraz vyrovanejšia, šťastná?

-Najdôležitejšie je byť spokojný sám so sebou, zdravý a šťastný. Áno, som šťastná a spokojná a zároveň to, že viem, že makám na sebe v tom zmysle slova, že to nerobím preto, aby som niekomu dokázala niekomu niečo. Robím to pre seba, aby som bola zdravá a šťastná a to je najviac.