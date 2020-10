Nie je to tak dávno, čo sa Weiter presťahoval do domu neďaleko Bratislavy v Zálesí. Radosť z toho mala vtedy jeho už, žiaľ, zosnulá manželka Andrea, ktorá s ním predtým žila na Záhorí v luxusnom penzióne desať rokov. Konečne sa toľko nenachodila ako v spomínanom penzióne. „Bývali sme v apartmáne, ktorý bol najďalej zo všetkých izieb. Keď sme si chceli urobiť čo i len kávu, museli sme prejsť 40 metrov. Do kuchyne sme sa dostávali cez chodbu, dole schodmi a cez reštauráciu,“opísal Weiter v marci 2018 jeden z dôvodov, prečo sa rozhodli zmeniť adresu.

Weiter v júli tohto roku prišiel o svoju manželku Andreu. Zdroj: archív, internet

A keďže v penzióne si spevák zariadil aj štúdio, kde nakrúcali spoločnú reláciu, boli vlastne stále akoby v práci. Na Záhorí síce potom ešte trávili kopu času, keďže stále nahrávali, no po tom, ako sa presťahovali do Zálesia, po skončení práce mohli ísť naozaj domov. Nielen vyjsť na iné poschodie. Dvojica si tak konečne užívala pohodlie ozajstného hniezdočka lásky, ktoré však vystriedala obrovská tragédia. Spevák totiž v lete náhle prišiel o milovanú manželku, z ktorej straty sa zrejme do konca života nevyrovná. Ottovi sa navyše nedávno zhoršil zdravotný stav, a tak musel byť hospitalizovaný. Nie je žiadnym tajomstvom, že má veľmi choré srdce, k čomu sa pridružili problémy so žalúdkom a v dome ostal úplne sám.

V minulosti dlhé roky býval v penzióne na Záhorí, v dedinke Kuchyňa a namiesto domu si tam postavil obrovský penzión s koncertnou sálou.

Správy o jeho nehnuteľnosti sa rýchlo rozšírili a núdzu o návštevníkov veru nemal. Po rokoch však z časových dôvodov penzión už nefungoval a izby na poschodí využívali občas jeho kamaráti. „Určite si to vyžaduje financie navyše, no skutočne na plnú prevádzku nemáme čas. Snívam o malom prízemnom domčeku, kde nebudú schody, pretože ich doslova nenávidím,“vyjadril sa Otto ešte v roku 2013 a neskôr našiel útočisko v dedinke Zálesie. Jeho penzión najnovšie definitívne ukončuje púť v rukách Weitera, ktorý sa rozhodol, že sa ho ide zbaviť. Ocitol sa totiž v ponuke na istej facebookovej stránke predaja nehnuteľností.

