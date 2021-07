Otto Weiter (65) prišiel minulé leto o manželku Andreu († 47), ktorá náhle zomrela v spánku. Jej smrť ho natoľko zasiahla, že skončil v nemocnici a na psychiatrii. Zo zdravotných problémov sa už pozviechal a našiel si aj novú partnerku. Dokonca, vo štvrtok chystá burzu, na ktorej bude rozpredávať šatník po zosnulej žene. Jej mama sa z toho zrútila, no on si stojí za svojím!

Keď minulý rok v júli Weiterovi zomrela manželka, bol na tom veľmi zle. Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dvakrát totiž upadol aj do kómy. Spevák sa z tragickej udalosti už zrejme otriasol, keďže si stihol nájsť novú priateľku a vo štvrtok chystá hudobnú akciu spojenú s rozpredávaním Andreinho († 47) šatníka.

„Srdečne pozývame všetkých, ktorí ste mali radi Andrejku Fischer, na charitatívnu burzu jej šiat. Môžete si za minimálne ceny kúpiť halenky, blúzky, topánky a veľký výber bižutérie. Touto formou si máte možnosť nielen zakúpiť niečo na pamiatku, ale zároveň tým pomôžete detičkám v Národnom centre detských chorôb,” informoval na sociálnej sieti.

Otto Weiter plánuje usporiadať charitatívnu burzu manželkinho oblečenia. Zdroj: facebook O.W.

Burza bude spojená aj s koncertami. Pozval si Jadranku, Evu Mázikovú a ako inak, aj novú frajerku Petru Maxin. Myšlienka je to určite šľachetná, len ktovie, či toľko porozumenia budú mať aj fanúšikovia zosnulej speváčky. Mnohí nad týmto jeho bizarným nápadom krútia hlavami. Najviac sa to však dotklo speváčkinej mamy, pani Heleny, ktorá sa z tohto jeho nápadu zrútila. „Vie o tom, no vôbec z toho nie je nadšená a tento Ottov nápad znáša veľmi ťažko,” dozvedeli sme sa zo zdroja. Weiter to však vníma úplne inak.

„Áno, bol to môj nápad. Povedal som to aj Helenke, že chcem urobiť takúto vec, v tom čase na to nič nepovedala, ale teraz mi Andrejkin nevlastný brat Janko povedal, že tam v žiadnom prípade nepríde, že by plakala. Je to jej názor, no myslím si, že úplne to najlepšie, čo sme mohli urobiť pre Andrejku a vôbec pre deti, je presne toto. Helenka si chcela vybrať nejaké jej veci, prišla a vybrala si, bolo to pár mesiacov potom, ako som došiel z nemocnice. Hovoril som, aby si zobrala, čo chce. A pýtal som sa jej, čo mám robiť s tými jej vecami, povedala mi, že nech s tým urobím, čo chcem,” vysvetlil nám Weiter, ktorý postoj pani Heleny nechápe. „Ona s tým nesúhlasí, že to budem rozpredávať? Logicky, čo s tým mám robiť?” reagoval rázne.

