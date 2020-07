Spevák Otto Weiter má za sebou pohreb milovanej manželky Andrejky Fischer. V pondelok musel pozbierať všetky sily na to, aby jej dokázal dať posledné zbohom. No pri pohľade na jej truhlu sa zložil a takmer nevedel stáť na nohách. Oporou mu bola dcéra Andrea z predchádzajúceho manželstva. Prečo neprišla jeho ďalšia dcéra Nikola Weiterová?

Smútočný obrad sa začal presne o 14.00 slovenskou verziou piesne Somewhere Over the Rainbow. Prvý smútočný príhovor mal Ottov kamarát Noro Mészároš. So slzami spomínal na ich spoločné zážitky a aj ten, ako Andrejka vyhlásila, že Otto bude jej manžel. Cintorín bol úplne plný. Po príhovore Nora zaznel potlesk a cintorínom sa rozliehala dojímavá pesnička Ave María.

Zdrvený Otto Weiter sa nad rakvou svojej lásky psychicky zložil. Z pohľadu na neho pukalo srdce. Zdroj: Emil Vaško

Pred smútočných hostí predstúpila s dojímavými slovami speváčka Maja Velšicová. ,,Andrejka, odišli s tebou neha, teplo a spomienky. Bola si na kolegov milá a prajná a nikto z nás nechce odísť do neznáma. Prišli sme sa ti pokloniť. Prosím prievozníka, aby bol k tebe láskavý. Odpočívaj v pokoji,“ znel jej prejav. Keď sa obrad skončil, nastala chvíľa, pri ktorej všetkým praskalo srdce. Zdrvený manžel Otto Weiter sa nad truhlou svojej životnej lásky zrútil a nevedel prestať plakať. Svojej milovanej hodil na truhlu bielu ružu. Od žiaľu ledva chodil a oporou mu bola dcéra Andrea. Nikola sa však neukázala. ,,S Ottom sú teraz v pravidelnom kontakte, telefonujú spolu, ale keďže ona žije v Las Vegas, žiaľ, nemohla prísť,“ povedal nám Mészároš. Nie je však žiadnym tajomstvom, že Otto a Nikola sú dlhé roky na nože a vôbec sa nebavia. No možno, práve táto hrozná tragédia, otca a dcéru opäť spoja a udobria sa. Spevák totiž v nasledujúcich mesiacoch bude potrebovať obrovskú podporu od rodiny.