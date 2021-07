Spevák Otto Weiter (65) prežíval minulý rok veľmi náročné obdobie. Náhle prišiel o manželku Andreu († 47), ktorá zomrela v spánku. Jej smrť ho natoľko zasiahla, že na niekoľko týždňov skončil v nemocnici a neskôr na psychiatrii. No zdá sa, že sa bleskovo otriasol. Našiel si novú priateľku, no to ani zďaleka nie je všetko!

Keď minulý rok v júli Weiterovi zomrela manželka, bol na tom veľmi zle. Nielen fyzicky, ale aj psychicky. Dvakrát totiž upadol aj do kómy. „Vôbec neviem, čo sa dialo. Viem to len od lekárov. Ale nič z toho si nepamätám. Odchod Andrejky ma dal veľmi dole,“ prezradil nedávno v markizáckom Teleráne. „Keď som bol v kóme, tak som žil reálny život s Andrejkou ďalej. Veľa ľudí sa ma pýtalo, že čo som videl. Či nejaké svetlo na konci tunela. Ale nie. Pripravovali sme sa s Andrejkou na koncert, obliekali sme sa, išli sme na cesty. Ale bolo to niečo, čo sme ešte nezažili. Nechápem,“ spomínal spevák na ťažké časy.

Otto Weiter s manželkou Andreou. Zdroj: Archív

Našťastie sa z toho dostal. Dokonca pred mesiacmi sa u neho v dome začala objavovať nová žena. Síce zo začiatku tvrdil, že so speváčkou Petrou Maxin majú čisto pracovný vzťah, len nedávno priznal, že sa dali dokopy aj ako partneri. Vraj… môžu za to médiá, ktoré ich od samého začiatku považovali za zaľúbencov… Mnohí ľudia však jeho nadšenie z nového vzťahu nezdieľajú. Viacerí mu vyčítajú, že je to priskoro a na Andreu až príliš rýchlo zabudol.

Ktovie, čo povedia teraz na jeho najnovšie rozhodnutie. O pár dní to bude presne rok, čo Andrea Fischer zomrela. A práve v tento deň bude Weiter organizovať veľkú burzu. „Srdečne pozývame všetkých, ktorí ste mali radi Andrejku Fischer, na charitatívnu burzu jej šiat. Môžete si za minimálne ceny kúpiť blúzky, topánky a veľký výber bižutérie. Touto formou si máte možnosť nielen zakúpiť niečo na pamiatku, ale zároveň tým pomôžete detičkám v Národnom centre detských chorôb,” informuje o udalosti na sociálnej sieti spevák.

Burza bude spojená aj s koncertmi. Pozval si na ňu Jadranku, Evu Mázikovú a ako inak, svoju novú frajerku Petru Maxin. Myšlienka je to určite šľachetná, len ktovie, či toľko porozumenia budú mať aj fanúšikovia zosnulej speváčky. Predsa len, ide o dosť netradičnú akciu len rok po jej smrti.