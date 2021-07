Jedna časť ho za to odsúdila, druhá jeho nápad vychválila do nebies. Otto Weiter (66) sa rozhodol zorganizovať charitatívny bazár, na ktorom predával oblečenie a bižutériu po zosnulej manželke Andrei Fischer († 48). A jej outfity išli na dračku!

Bazár jej oblečenia sa konal v petržalskom dome kultúry a už od pol desiatej rána vítal prvých kúpychtivých návštevníkov. Na vešiakoch viseli mnohé luxusné spoločenské šaty, ktoré mali na sebe ešte visačky, ale aj kožuchy či kožené bundy. Najluxusnejšie šaty sa predávali od 50 do 250 eur. Samozrejme, fanúšikovia zosnulej speváčky si mohli kúpiť aj oblečenie od dvoch eur. V ponuke boli tričká, blúzky, džínsy, čižmy, šľapky, lodičky, šatky, obrovské množstvo bižutérie a dokonca aj bábiky. Pri každom „stánku“ stáli známe tváre, ktoré Ottovi pomáhali s predajom. Medzi nimi aj Jadranka či Eva Máziková.

Charitatívny bazár Otta Weitera z vecí po jeho zosnulej manželke v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj. Na snímke Jozef Ivaška a Eva Máziková. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Ja som bola prvá, ktorá si tu niečo kúpila. A to tašku pre moju upratovačku v Taliansku. Zatiaľ sme predali veci za 45 eur. Ja takéto akcie poznám, moje kamarátky to robili. Mám takéto akcie rada, aj keď toto je trošku iné. Či budem spievať, neviem, no snáď tu nie som zbytočne. Neviem si to úplne predstaviť, či tu bude na to nálada. Predsa len to treba brať trošku inak. Čítala som aj tie negatívne odkazy a komentáre, no je nás veľa a každý máme iný názor,“ povedala nám speváčka, ktorá docestovala z Talianska ráno v deň bazára.

Charitatívny bazár Otta Weitera z vecí po jeho zosnulej manželke v bratislavskom Dome kultúry Zrkadlový háj. Zdroj: EMIL VAŠKO

Kto by si myslel, že o oblečenie zosnulej Fischer nebude záujem, bol by na veľkom omyle. Ženy, ktoré na bazár dorazili, odchádzali s plnými taškami. Dokonca fanúšičky pricestovali aj z východného Slovenska či z Česka. „S Andrejkou som sa nikde nestretla osobne, ale veľmi som jej fandila. Keď minulé leto zomrela, bola som na dovolenke v Krkonošiach a hrozne ma to vzalo. Je to zvláštne, bol to pre mňa cudzí človek, ale nejako sme boli duchovne prepojené. A áno, už som si niečo kúpila a ešte si niečo kúpim,“ povedala nám na mieste jej fanúšička, ktorá prišla až z Havlíčkůvho Brodu.

Názory na tento bazár boli rôzne. Otto Weiter si však stojí za svojím. „Sú tu ľudia z Česka, z východu, z Trebišova, z Košíc. Niektorí si dokonca objednali hotel, aby sem mohli prísť. Veľmi im ďakujem, že prišli. Čo sa týka cien, pohybujú sa od 1 eura, ale ponúkame aj drahé šaty za výhodné ceny. Takmer polovica vecí je ešte s visačkami, čo mala Andrejka nakúpené a nemala to oblečené ani raz. Nám nejde o to, aby sa to predalo, nám ide o to, aby sme pomohli, a preto sme sa spojili s nadáciou. Detičkám na onkológii odovzdáme všetky peniaze do posledného centa. Toto Andrejka chcela vždy, no nedožila sa toho. Všetko, čo bolo naše – šperky, topánky, halenky, nohavice, doplnky – je tu. Jeden obchod by sme z toho mohli urobiť. Bol by som rád, keby ľudia pochopili tú myšlienku a najmä to, o čo mi ide,“ povedal nám Otto s tým, že niečo si po zosnulej manželke predsa len nechal.

Fanúšikovia si mohli kúpiť aj topánky po zosnulej speváčke. Zdroj: EMIL VAŠKO

„Niektoré veci, ku ktorým som mal citový vzťah, som si nechal. Najviac mi pomohla pri tejto akcii Petra Maxin a aj manažérka Petra Stašáka. Chcel prísť aj on, no nemôže, tak mi poslal aspoň Gabiku. A pomáha mi aj dcéra Andrejka, ktorá stojí pri stánku so šperkami,“dodal s tým, že veci, ktoré sa nepredali, darujú lekárom a sestričkám v nemocniciach. Bazár prišiel omrknúť dokonca aj komik Fero Joke, pretože aj on podporuje detičky na onkológii.