Minulý rok Otto usporiadal bazár, kde rozpredával oblečenie a bižutériu po svojej manželke. Viacerí ho za tento čin odsudzovali, no spevák sa nedal odradiť a peniaze venoval chorým deťom.

Ottovi počas bazáru asistovala priateľka Petra. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ani tento rok na svoju manželku nezabudol, no žiadnu akciu už neorganizoval. „Sú to 2 roky, čo si tak nečakane odišla do nebíčka. V našich srdciach a spomienkach si stále. Preto budeš s nami navždy. Nikdy nezabudneme,“ napísal Weiter na sociálnej sieti.