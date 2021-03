Andrea bola Ottova veľká láska. Aj keď spolu žili dlhé roky, manželmi boli len 8. Minulý rok však náhle zomrela. Nejaký čas je tak sám. Na otázku, či si uvedomuje, že sa zaradil do skupiny atraktívnych vdovcov a mohol si tak ľahko nájsť novú partnerku, odpovedal: „Klamal by som, keby som tvrdil, že nie, ale priznám sa, momentálne mám hlavu úplne inde ako riešiť nejaký vzťah. Napokon, v dome som žil s Andrejkou a všade ju vidím, aj keď to už zvládam bez plaču a trpkých výčitiek, prečo sa to muselo stať práve nám…” povedal časopisu Senior.

Sedemnásť rokov žili v harmonickom vzťahu. Jej smrť OTTA položila. Zdroj: Archív NMH

Prečítajte si tiež: