Barbora Švidraňová (33) je mamou syna Gabriela (3), ktorého otcom je taliansky hudobník Francesco. Aj keď sa snažili udržať vzťah na diaľku, nevyšlo im to. Jej ex si užíva po boku sexice.

Napriek tomu, že to vyzeralo tak, že Barbore a jej zahraničnému priateľovi Francescovi to vyjde, opak sa stal pravdou. Nevydržalo im to ani napriek tomu, že majú spolu syna Gabriela. Speváčka v roku 2019 priznala, že išli od seba. „Moja krásna láska,” napísal stručne, no výstižne Švidraňovej ex Fancesco na Instagrame a priložil aj sexi záber. Na ňom sa túli na pláži k svojej holandskej priateľke, s ktorou randí už približne vyše roka.

Barbora so synom Gabrielom. Zdroj: LÝDIA CZAKÓ, archív B. Š., KRISTÍNA BOTLOVÁ

Dvojica si užíva exotické Thajsko a jeho ex Barbore tak možno pri pohľade na tento záber ostanú iba oči pre plač. Švidraňová síce nového oficiálneho partnera od ich rozchodu stále nemá, no herečka si každý deň užíva lásku k jej milovanému synčekovi Gabrielovi, na ktorého nedá dopustiť.