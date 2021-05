Stano Dančiak prepožičal hlas Alfovi, Jurošíkovi či sluhovi Jamesovi. Od roku 1990 bol členom Činohry SND a vďaka jeho povestnému humoru ho všetci milovali. Účinkovania v seriáloch a hrania v divadle sa však musel postupne vzdať. Za všetko mohli jeho vážne zdravotné problémy. Herec totiž bojoval s ťažkou cukrovkou. V dôsledku toho začal strácať zrak. V auguste 2005 mu v pravom oku praskla cieva a dostal sa do rúk profesionála profesora Milana Izáka. No Dančiak nebol nadšený výsledkom operácie. Videl na 4 metre, čítať mohol len s lupou a z toho obviňoval práve lekára.

Mladučký Stano Dančiak a chýrny Jozef Dóczy. Zdroj: csfd

„Situáciu pána Dančiaka považujem za obrovskú životnú tragédiu a je mi ho veľmi ľúto. Žiaľ, prišiel za mnou už neskoro. Podcenil závažnosť svojho ochorenia na cukrovku. Pravdepodobne sa operácie bál, preto ju odkladal,“ bránil sa vtedy špičkový oftalmológ. „Nie je pravda, že som ho neoperoval! Obe operácie som robil. Prvá bola nesmierne náročná, trvala vyše 3 hodín. Sietnicu som dôkladne ošetril laserom a pritlačil na miesto. Pán Dančiak povedal, že som mu nakrivo prišil sietnicu. Sietnica sa nedá prišiť ani rovno, ani nakrivo, dá sa len pritlačiť! A to som urobil,“ rozhorčoval sa uznávaný lekár.

Keď následne Dančiak prestal hrať v divadle, situácia ho veľmi trápila. Musel sa vzdať veľkej časti príjmov, ktoré predstavoval aj jeho obľúbený dabing. Mal pocit, že aj kolegovia sa mu vyhýbajú. „Berú ma ako invalida a nesprávajú sa ku mne pekne. Až sa čudujem, ako som s nimi mohol toľko rokov hrať,“ priznal vtedy. V roku 2016 skončil opäť v nemocnici. Hovorilo sa o tom, že dostal mozgovú príhodu. Pravda však bola zrejme inde. „Ide o kombináciu bežnej choroby a hercovho chronického zdravotného stavu. Už dlhé roky ho trápi cukrovka a problémy so zrakom. Žiadne neurologické či kardiovaskulárne problémy nemá. Jednoducho sa mu priťažilo,“ dozvedeli sme sa vtedy.

Stano Dančiak zomrel vo veku 75 rokov. Zdroj: Matej Jankovič

Aj keď sa manželka Darinka a Dančiakove deti o svojho otca vzorne starali, bolo to pre nich náročné, zvlášť, keď sa mu priťažilo. Posledné dni strávil v nemocnici a zo žalostných podmienok bolo jeho blízkym do plaču. „Pán Dančiak bol na internom, kde sú katastrofálne podmienky. So zápalom pľúc ležal v prievane, okno otvorené. Dokonca mu tam podali také jedlo, že sa začal dusiť,“ opísal situáciu rodinný blízky PLUS 7 DNÍ. Nadštandardnú celebritnú starostlivosť síce nevyžadoval, no rodina očakávala lepšie podmienky.

Svoj boj o život napokon prehral. Zomrel v spánku 4. 8. 2018 v nemocnici. Posledná rozlúčka s hercom sa konala v Slovenskom národnom divadle. Medzi rečníkmi nechýbal ani Ľubo Roman. „Chcem ti poďakovať za našu hereckú mladosť. Keď sme sa stretávali v dabingu, na filmovačkách, kde sme prežívali prvé lásky. Ďakujem ti za čas, ktorý sme boli na VŠMU. Za čas, keď sme po Európe chodili s naším predstavením,“ odkázal mu do neba. Dančiakova dcéra Zuzana sa po smrti otca musí starať aj o milovanú mamu, ktorej sa v roku 2019 pohoršilo. Pohybovať sa môže iba na vozíku alebo o barlách.

