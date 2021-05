Jozef Adamovič bol vždy obrovský fešák a o ženy rozhodne nemal núdzu. Vysoký čiernovlasý herec nemal vďaka svojej charizme, talentu a krásnemu hlasu konkurenciu. Niet sa preto čo čudovať, že učaroval aj mladučkej Božidare Turzonovovej. Spoznali sa už počas štúdia na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

„Dá sa povedať, že to bola láska na prvý pohľad. Naše stretnutie bolo pri Dunaji a tam sme si dali aj prvú pusu,“ spomínal herec na ich začiatky. Na nakrúcaní sa prvýkrát stretli v roku 1961. Spojil ich televízny debut Most na tú druhú stranu. „Ja som sa na koňoch zaplietla s Adamovičom. A to bol celý príbeh môjho života,“ povedala Božidara. Dvojica si spolu zahrala aj vo filmoch Hry lásky šálivé (1971), Vivat, Beňovský (1975) či v Odvete (1980). A práve úloha Beňovského mu priniesla najväčšiu popularitu.

Kariéru naštartoval rýchlosťou blesku, v súkromí ho však často stíhali pohromy. Adamovič mal autohaváriu a na tvári mu ostala jazva a kratšia noha. V roku 1985 prežil leteckú nehodu s horiacim lietadlom a núdzovým pristátím. Osud mu aj do tretice uštedril poriadnu ranu. Diagnostikovali mu rakovinu. Nad zákernou chorobou však nakoniec zvíťazil. Počas liečby 42 dní pil len debakterizovanú a demineralizovanú vodu a neskôr antikarcinogénne kozie mlieko. „Píjaval som ho počas rekonvalescencie. Je totiž antikarcinogénne. Na 21. deň zakapú všetky rakovinové bunky, lebo nemajú z čoho žiť. Koľko dní ste hladovali, toľko musíte byť na makrobiotike, lebo nemôžete hneď začať normálne jesť. To by vás zabilo,“ vysvetľoval vtedy.

V legendárnej šatni 42 strávili spoločne štyri desaťročia veľké herecké mená ako Jozef Adamovič, Oldo Hlaváček, Michal Dočolomasnký a Juraj Slezáček. Zdroj: Archív O.H.

Dača, ako ju všetci kamaráti volajú, mu bola obrovskou oporou. Dve dcéry a vnúčatá sa mu neobrátili chrbtom ani vtedy, keď sa riešila jeho údajná nevera. Po roku 1991 sa rozhodol napokon odísť z divadla. Uznávaný herec s niekoľkými vedeckými titulmi sa vrhol na podnikanie ako chovateľ kôz. Zobral si päťmiliónový úver a po celom Slovensku zriadil trinásť salašov, kde choval množstvo kôz.

Zakrátko podpísal zmluvy na odber kozieho mlieka na pätnásť rokov vopred. Jeho spokojnosť však netrvala dlho. Jeho zamestnankyne začali „dojiť“ viac pre seba, no šéfovi tvrdili, že dojivosť kôz klesá. Netrvalo dlho a Adamovičov úspešný podnik skrachoval a ostali mu dlhy a exekúcie. Najbližšie roky žil zo životného minima a nepatril mu ani byt, v ktorom s Dačou žili. „Chata, autá, všetko išlo preč. Aj tak to bolo málo. V roku 2001 na mňa banka podala trestné oznámenie za nesplácanie dlhu, ktorý sa aj s úrokmi vyšplhal takmer na tri milióny korún. Exekútori nám vzali úplne všetko. Dodnes ten dlh splácam, je to na doživotie,“ posťažoval si na sklonku života. Adamoviča napokon 2. augusta 2013 zradilo srdce. Jeho smrť každého zaskočila, pretože herec všetky svoje bolesti a choroby znášal ako tvrdý chlap, bez zbytočného sťažovania a sebaľútosti. Turzonovová manželovi na pohrebe na záver naliala do hrobu červené víno.

