Známa rozprávka bola natočená v roku 1984 v koprodukcii Československa a Západného Nemecka pod taktovkou režiséra Miloslava Luthera. Na kráľovskom hrade vzbudí zvedavosť mladého kráľa Jána rozprávanie kočovnej hereckej spoločnosti o zlej a bezcitnej princeznej Anne. Rozhodne sa s hercami vydať do zeme kráľa Matúša a s ich pomocou napraviť rozmarné dievča. Keď sa Ján dostane v noci tajne do hradu a zbadá krásnu princeznú, rozhodne sa ju požiadať o ruku. Princezná ho ale odmietne s tým, že si radšej vezme žobráka ako jeho. A tak sa na príkaz jej otca stane. Druhý deň ju vydá za žobráka v otrhaných handrách, ukrývajúceho pod rúškom znetvorenú tvár. Žobrákom je ale kráľ Ján, ktorý má pre Annu pripravenú lekciu. Vďaka nemu sa zmení na pracovitého a obetavého človeka.

Kráľ Drozdia brada v hlavnej úlohe s Lukášom Vaculíkom sa na televíznej obrazovke objavuje minimálne raz za rok. Jeho krásnu vyvolenú, namyslenú princeznú Annu hrala Adriana Tarábková. Zdroj: csfd

Hlavnú rolu kráľa Jána si zahral český herec Lukáš Vaculík. Ten sa stal po filme najmä vďaka ostatným postavám, ktoré stvárnil, hotovým sexsymbolom 80. rokov. Môže za to aj jeho účinkovanie v sérii filmov pre mládež Vítr v kapse, kde sa herecky spojil so Sagvanom Tofim. Po tomto filme nasledovali ešte slávnejšie snímky Láska z pasáže a Kamarád do deště. Oženil sa s blondínkou Petrou, s ktorou ma jediného syna Lukáša, no manželstvo ich skrachovalo a v roku 2014 sa skončilo rozvodom. Na nezáujem žien sa však sťažovať rozhodne nemohol. Vaculík si zahral v poslednej časti Básnikov, kde nahradil Karla Rodena, ktorý už v pokračovaní nechcel účinkovať. Na pohreb režiséra Dušana Kleine prišiel aj s novou láskou, so sympatickou brunetkou.

Krásnu princeznú si zahrala Adriana Romanová (Tarábková). Narodila sa v Bratislave a študovala na Strednej priemyselnej škole stavebnej. Už počas stredoškolských čias sa jej darilo ako modelke. Jej fotografie v časopise Dievča si všimol režisér Miloslav Luther, a tak jej ponúkol hlavnú úlohu v rozprávke Kráľ drozdia brada. Hneď po tom ju oslovil Dušan Klein, ktorý jej ponúkol úlohu sestričky Jeskyňky vo filme Ako básnici prichádzajú o ilúzie. Aj tieto skúsenosti s filmom ju priviedli na VŠMU, kde ju ale neprijali, a tak študovala na Slovenskej technickej univerzite. Po škole sa vydala a založila si firmu na výrobu a predaj obalovej techniky. Žije v ústraní v našom hlavnom meste, vyhýba sa médiám a filmovú kariéru obnoviť nechce.

