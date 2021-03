Speváčka Hana Hegerová (†89) nikdy nemala núdzu o dobrú spoločnosť a to hlavne mužov. Ale ako sa už v minulosti ona sama niekoľkokrát vyjadrila, väčšina z nich boli iba dobrí kamaráti. Ale boli aj takí, ktorí v jej živote zanechali stopu. Kto boli osudoví muži kráľovnej českého šansónu?

Keď Hana Hegerová, vtedy ešte vlastným menom Carmen Mária Štefánia Farkašová známa aj ako Hana Čelková, študovala na konzervatóriu, stretla tam muža, ktorého si neskôr zobrala. Po profesorovi Daliborovi Hegerovi (†80), ktorý bol mimochodom synovec Pavla Országha Hviezdoslava, si nechala priezvisko. A aj keď sa potom ich cesty nakoniec po troch rokoch rozišli, zostali dobrými kamarátmi. "Rozvod nebol príliš bolestivý, pretože som už bola zamilovaná do niekoho úplne iného. A s tým som potom bola veľmi šťastná,"prezradila speváčka kedysi pre tyden.cz.

Hana Hegerová zomrela vo veku 89 rokov. Zdroj: archív Blesk

„Keď sa Dalibor druhýkrát ženil, bola som pri tom. A dokonca na Štedrý večer sme istý čas boli so synom u neho doma. Nová manželka po jeho pravej strane, ja, bývalá, po ľavej,“ prehlásila kedysi speváčka. Z manželstva s Daliborom Hegerom vzišiel jej syn Matúš (†60), ktorý zomrel na jeseň 2015. Mal smrteľnú chorobu a problémy s alkoholom, ktorý mu zničil pečeň. „Jediný syn prišiel v neľahkej situáci, kedy som žila v podnájme v Žiline, manžel bol v Bratislave. Bolo to neplánované dieťa, neboli sme na to pripravení. Ani ja, ani jeho otec, ten navyše odišiel na vojnu a ja som zostala na všetko sama," povedala v minulosti Hegerová.

Po rozvode prišla do jej života ozajstná životná láska, vzťah s režisérom Jánom Roháčom (†48) považovala speváčka za dokonalý. „Mala som to šťastie, že som niekoho takého stretla. Veľa ľudí skutočnú veľkú lásku nikdy nepozná,“ vyhlásila Hana pred rokmi v rozhovore pre novinky.cz. Ich vzťah ale napokon nevydržal a keď po nejakej dobe od rozchodu režisér zomrel, bola to pre speváčku veľká rana.

Pre speváčku bol osudovým mužom aj skladateľ Petr Hapka (†70). Ten keď v 60. rokoch rozbiehal kariéru, jednou z prvých, pre koho písal, bola práve Hegerová. „Uzavreli sme hudobné manželstvo," prezradil kedysi s úsmevom zosnulý skladateľ. Z ich 30-ročnej spolupráce vznikol Hegerovej početný repertoár, a to vrátane nesmrteľnej pesničky Levandulová. Tesne po smrti Hapku, Hegerová prekonala srdcovú príhodu, po ktorej bola uvedená do umelého spánku. Z neho sa síce prebudila, ale jej zdravotný stav sa už príliš nezlepšil.

Hana Hegerová: V roku 2011 ohlásila koniec kariéry. Zdroj: Profimedia.sk

Speváčka samozrejme mala aj romániky s inými muži, ktorí však neboli takí zásadní. O svojich milostných príbehoch totiž Hana ako správna dáma skôr mlčala. Vždy však tvrdila, že pokiaľ sa jej má muž páčiť, musí byť chytrý a o sedem centimetrov vyšší ako je ona, čo ale pri jej menšom vzraste nebol nikdy problém.

