Krásnu predavačku Kláru, ktorá sa pred tým živila ako zlodejka, hrá Kristína Svarinská. Tá je nešťastne zamilovaná do Petra Kučeru, ktorý ju tiež bezbreho miluje, no zo súcitu si zobral ťažko chorú Johanku. No a osud to postupne zariadil tak, že do Kláry sa postupne zaľúbil právnik Kamil, ktorý ju už stihol aj požiadať o ruku a naplánovať bleskovú svadbu.

Kláru hrá herečka Kristína Svarinská. Zdroj: TV Markíza

Lenže, jeho babička si všimla, že Klára podľa naučených spôsobov, aké má, istotne nepochádza z chudobných pomerov. A diváci už prichádzajú s prvými teóriami. ,,Ja si myslím, že bude Kamilova sestra/nevlastná sestra,” napísala diváčka Monika. ,,Aj mi to napadlo, ale to už by bol asi hardoce, aj keď zahrať to na jeho sestru, aby sa nemohli vziať, by bolo dosť zaujímavé. No neviem neviem, musíme si počkať na rozuzlenie, aj keď tá otázka, kto Klára vlastne je, bude tak max v poslednej epizóde,” pridali sa ďalší skalní fanúšikovia. Či teda povie Klára Kamilovi áno, uvidíte už čoskoro v nových častiach seriálu Dunaj, k vašim službám na Markíze.

