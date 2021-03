Veronika Cifrová Ostrihoňová (32) je späť. Po dvoch rokoch, kedy z Markízy odišla na materskú dovolenku, sa vrátila pred kamery, no nie ako redaktorka komerčnej televízie, ale ako moderátorka RTVS relácie Silná zostava. Tá sa po mesiacoch pauzy vrátila na obraz a rovno s novými tvárami.

To, že Veronika bude novou moderátorkou Silnej zostavy, kde Cifrová Ostrihoňová nahradila Oľgu Bakovú, sa prevalilo iba nedávno. Niekdajšej markizáčke, ktorá si ešte plnila materské povinnosti s dcérkou Sárou, totiž RTVS ponúkla vlastnú reláciu a ona to zobrala všetkými desiatimi. „Ďakujem TV Markíza a skvelým kolegom, ktorí ma počas 6 rokov pôsobenia v tejto televízii mnohému naučili a na základe tejto neoceniteľnej skúsenosti sa môžem pracovne posunúť. Silná zostava je pre mňa novou výzvou a som veľmi vďačná RTVS za prejavenú dôveru a možnosť stať sa súčasťou tejto relácie,” reagovala vtedy Veronika. No a vo štvrtok večer sa dočkala svojej premiéry vo verejno-právnej televízii.

Premiéra Cifrovej Ostrihoňovej v Silnej zostave. Zdroj: RTVS

Cifrová-Ostrihoňová s jej stálou hostkou Simonou Salátovou debatovala v Silnej zostave s etnologičkou Janou Fuskovou, ústavnou právničkou Luciou Berdisovou a PR manažérkou Monikou Klobušickou. Predmetom takmer 45-minútovej diskusie prvého živého vysielania bola "ošemetná" téma - páry rovnakého pohlavia. Emarkizáčka sa však v úlohe moderátorky neocitla úplne po prvýkrát, keďže ešte pred pandémiou koronavírusu moderovala vlastnú tolkšou "Sitdown s Veronikou" po mestách po celom Slovensku. Napriek tomu, niektorí diváci po jej výkone ostali zmätení, možno aj pre nie ľahkú tému večera. Iní si zase veľmi pochvaľovali.

"Bolo to výborné, úplne sa to vyrovnalo predchádzajúcej silnej zostave. Len keď som mala pocit, že diskusia sa dostáva do druhej polovice, zrazu prudko skončila," reagovala istá pani na Instagrame Silnej zostavy. "Super formát, jedine som sklamaná z Veroniky, pre mňa už nemá tie kvality ako v minulosti," napísala Bibi.

Keďže išlo iba o prvý diel s novou moderátorkou, uvidíme, čo prinesú ďalšie časti a výkon Veroniky. Dajme sa teda prekvapiť...

