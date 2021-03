Ostrihoňová pracovala v Markíze ako redaktorka od roku 2013. V roku 2019 odišla na materskú dovolenku a mnohí sa jej často pýtali, kedy sa vráti do televízie. Nedávno prikývla na ponuku RTVS, kde bude moderovať reláciu Silná zostava spolu so stand-up komičkou Simonou Salátovou, ktorá má byť garantkou humoru. Reláciu, v ktorej sa budú rozoberať aktuálne a často aj vážne témy, tak bude okoreňovať práve ona, často aj slangovými či anglickými výrazmi. Ostrihoňová nedávno zavítala do Dámskeho klubu, kde vysvetľovala podrobnosti relácie, no Malachovská ju otázkami rozhodne nešetrila.

Stand-up komička Simona Salátová. Zdroj: Instagram/RTVS

„Náš divák veľmi nepozná youtuberov, blogerov, stand-upistov, má skôr rád takú klasickú reč, ktorej rozumie. Aj u nás v Dámskom klube nám veľakrát ľudia vyčítajú, keď máme hostí, ktorí používajú anglické výrazy ako ,home office´ a podobne. Ako ich chcete presvedčiť, že by si to napriek tomuto mali pozrieť?” zaskočila Veroniku Iveta.

Simona Salátová a Veronika Cifrová Ostrihoňová. Zdroj: rtvs

„To je dvojsečná zbraň, lebo na jednej strane ja som za to, aby sme používali slovenčinu všade, kde sa dá používať, a na druhej strane, keď divák uvidí, ako je to v relácii nastavené, témy sa ich týkajú, možno tam nájde niekoho, s kým sa stotožní. Možno sa nestotožní, ale niečo si z tej debaty odnesie. Sú to všetko veci, ktoré vedia diváka alebo diváčku pritiahnuť k Silnej zostave, aj keď tam občas padne slovo stand-upistka, blogerka,” vysvetlila Ostrihoňová. Tá sa objaví premiérovo na RTVS už vo štvrtok a rovno s „ošemetnou” témou Páry rovnakého pohlavia.