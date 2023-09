Súťažiace v šou Nákupné maniačky tento týdžeň skladajú outfity na tému Heavy Metal. Porotcovia im odporučili, aby siahli po metalických farbách, koži, strapcoch či vybíjancoch. Keď sa dnes ukáže na móle mladučká študentka Vanessa, Karolína sa do nej poriadne pustí. Bude jej vyčítať, že nesplnila tému a nemá v outfite predpísané prvky. To súperku poriadne naštve. "Ja by som ťa poslala na Love Stream, čo bol. Ty si nemala ani toľkoto z Heavy Metalu. Boli tam rozstrihané rukávy, to neboli strapce," frkne jej. "Určite to vyzeralo drsnejšie ako toto, čo si si obliekla, moja zlatá," odvrkne jej Karolína.

Do vlasov si skočia súťažiace Karolína a Vanessa. Zdroj: TV JOJ

Následne medzi dievčatami začne slovná prestrelka. "Ty môžeš ísť tak do hrobu a nie na Pohodu," povie znechutene Vanessa. "Strašne si teraz drsná. Zatlieskaj si," povie jej nahnevaná Karolína. "Ty si veľmi podpriemer. Nesiahaš mi ani po členky," bude pokračovať dvadsiatnička. "Faloš ma nemôže uraziť," doplní Karolína. Nuž a ako to už býva, kde sa dvaja bijú, tretí víťazí. "Ja som to nevnímala tú hádku nijak. Smejem sa na tom, bavím sa. Nepočúvala som to, lebo ma to ani nezaujíma. To sú také drísty. Nič nebolo konštruktívne," skonštatuje Nora Kabrheľová, ktorá počas konfliktu bude len sedieť a zabávať sa.

