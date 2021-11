To, že lekár Kubišovej niečo zakázal, sa vraj stalo vôbec prvýkrát. Doktori vždy slovo „zákaz“ obaľovali slovom „odporúčame“. Šéf Kardiologického oddelenia Nemocnice Na Homolce, ktorý ošetruje jej srdce, však tentoraz speváčke vychádzky, a zvlášť do spoločnosti, vyslovene zakázal. „Nikdy mi lekár nič nezakázal, až teraz. Povedal mi, že mám pred tretím očkovaním takú zníženú imunitu, že by som to mohla dostať. Tak som ho poslúchla. A musela som sa všade ospravedlňovať, lebo v októbri som bola pozývaná azda všade,“ priznala Kubišová obavy ošetrujúceho lekára z koronavírusu. Marta medzičasom absolvovala tretiu dávku vakcíny a stihla aj komorne osláviť nedávne 79. narodeniny.

Marta Kubišová kedysi. Zdroj: Miroslav Vacula

