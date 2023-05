Heriban bol členom komorného divadla v Martine od roku 2007 do 2015. Potom ­prestúpil do činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobil do roku 2021. Divadlo opustil preto, aby mal viac času na rodinu. „Momentálne mám ambíciu riadiť si čas sám a venovať sa viac rodine. Manželke, svojim trom deťom, ktoré ma potrebujú a ja ich, a zároveň vlastnej hudbe. Napĺňam si tak aj iné potreby,“ povedal pre denník Pravda v decembri 2022.

Posledná rozlúčka s Danom Heribanom v SND. Zdroj: Matej Kalina

Napriek tomu, že členom Národného už dva roky Heriban nebol, divadlo dnes usporiadalo veľkú rozlúčku, na ktorej sa môže zúčastniť aj široká verejnosť. Nebudú chýbať ani jeho milovaní kolegovia zo seriálu Horná Dolná, kde sa z nich za osem rokov nakrúcania stala doslova rodina. Pred divadlom sa už okolo desiatej ráno začali zhromažďovať jeho skalní fanúšikovia. Pani Danka prišla až z Trenčína a priniesla mu kyticu červených ruží. Skupinka stojí v rade pred kondolenčnou knihou, kam môžu zosnulému Heribanovi napísať svoje odkazy do neba. V zástupe ľudí stojí aj Daniela Gudabová alias stará Blažková z Hornej Dolnej, na ktorej tvári je vidno obrovskú bolesť.