Hanzelová už neraz priznala, že v časoch, keď ako mladá novinárka chodila do parlamentu, ju slovne obťažovalo mnoho politikov a len nedávno opísala svoj zážitok, že keď mala sladkých 18, pracovala ako recepčná a Vlado Voštinár ju slovami dostával do poriadnych úzkych, hoci, ako povedal, on si na to absolútne nespomína. A keď pred pár týždňami JOJ-ka odvysielala, ako Maroš Kramár škrabká vizážistku po zadku, okamžite to na sociálnej sieti komentovala a herca tvrdo skritizovala zo sexuálneho obťažovania.

Ako túto tému, ktorá na Slovensku naberá na obrátkach, vníma hudobník Ondrej Kandráč?

Erika Kandráčová, Ondrej Kandráč Zdroj: FACEBOOK

,,Vypiskovanie po ženách alebo komentovanie krátkej sukne je skôr problémom výchovy hraničiacej s trápnosťou. Kľúčom k úspechu je úcta a rešpekt jedného voči druhému. Pomáha tu aj to známe biblické: „Nerob druhým to, čo nechceš, aby iní robili tebe...“ povedal nám spevák, ktorému sa nedávno narodila dcérka Mária. Doma má tak okrem syna už dve baby, dcérku a manželku, na ktoré nedá dopustiť.