Je to už trinásť rokov, čo zomrel legendárny Waldemar Matuška! Jeho vdova Olga Matušková, za slobodna Blechová, ho pochovala na pražskom Vyšehrade. Keďže však žije v USA, na hrob chodieva len sporadicky, keď priletí do Čiech. Často ju k hrobu sprevádza aj syn Waldemar Matuška jr. (45).

Na Waldemara si na koncerte zaspomína vdova Olga (vpravo) aj kamarátka Helena Vondráčková. Zdroj: archív

Tento raz to nie je úplne bežná cesta do Čiech. Waldemar Matuška by totiž tento rok 2. júla mal 90 rokov. Pri tejto príležitosti práve na 16. septembra večer nachystali v pražskom Divadle Broadway spomienkový koncert. Zaspomína a zaspieva nielen Olga Matušková a Waldemar Matuška jr., ale napríklad i Helena Vondráčková a Bohuš Matuš.

A k nedožitej manželovej deväťdesiatke chce Olga Matušková dať dokopy jeho rodinu. Praje si, aby na spomienkovom koncerte bola pohromade celá spevákova rodina. „Bola by som veľmi rada, aby na tú slávu prišiel do divadla aj Waldov syn z prvého manželstva Mirek, jeho syn Matej a vnuk Jáchym s maminkou. Veď sme sa naposledy videli pred deviatimi rokmi na krste Waldovej knihy,“ priznala pre český portál Aha! Olga. S Mirkom Matuškom (68), ktorý žije v Hamburgu, už hovorila. „Povedal mi, že dorazí aj s ostatnými, tak sa naozaj veľmi teším. A Waldík rovnako,“ komentovala Olga.

Waldemar Matuška patril k speváckym legendám. Zdroj: Archív

Lenže tento raz prišla do Prahy prvý raz ako znova vydatá pani. Nového manžela zobrala aj k Waldovmu hrobu. Tak sa uvidí, ako na to zareaguje spevákova rodina.

